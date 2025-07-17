Пенсії за рішеннями суду: Кабмін встановив порядок погашення боргів на 85 мільярдів

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка вводить єдиний та прозорий порядок виконання всіх судових рішень, пов’язаних із пенсіями та доплатами.

Документ має зняти проблему з хаотичністю виплат, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

У міністерстві уточнили, що за останні п’ять років кількість судових рішень про призначення або збільшення розміру пенсій зросла у понад 26 разів – до 758 тисяч рішень. А загальна сума боргу за нарахованими за рішеннями судів пенсіями сягає 85 млрд грн.

"При цьому до сьогодні не існувало єдиного підходу, за яким держава здійснює виплати за рішеннями судів. Зокрема, поточні виплати за рішеннями судів здійснювались одразу, а нараховані суми за минулі періоди ставились у чергу. Через це станом на сьогодні держава виплатила лише за тими рішеннями, які набрали чинності у період до 20 листопада 2020 року", – пояснили у Мінсоцполітики.

Нові правила вперше розділяють фінансування між держбюджетом (пенсії, що повністю покриваються державою) та страховими внесками (виплати із власних надходжень Пенсійного фонду). І ретроспективні борги, і поточні перерахунки тепер сплачуватимуться щомісяця пропорційно до обсягу коштів, закладених у бюджеті ПФУ.

"Завдяки новому порядку громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати щомісяця хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату. Водночас, кожен матиме доступ до інформації: який обсяг рішень перебуває на виконанні та з якою динамікою вони виплачуються", – зауважила перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак.

За її словами, усі рішення фіксуватимуться в електронному реєстрі: дані з’являться в особистому кабінеті пенсіонера на порталі ПФУ, а агреговану статистику оприлюднюватимуть у форматі відкритого дашборда.

У Мінсоцполітики додали, що постанова вже набрала чинності, а Пенсійний фонд готує технічну інфраструктуру для запуску нової системи.

Як повідомлялось, Пенсійний фонд у 2025 році вимушено виплатить 35 мільярдів отримувачам спецпенсій за рішеннями судів, розповідав голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").