Понад 157 тисяч ФОПів припинили діяльність за півроку: Сплеск закриттів відбувся після підвищення податків

За перші шість місяців 2025 року в Україні припинили роботу 157,6 тис. фізичних осіб-підприємців – це на 20 тисяч більше, ніж зареєстровано нових.

Найбільше ФОП припинили роботу у першому кварталі – 119,9 тис., свідчать дані Єдиного державного реєстру та платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Це може бути пов'язано з перервою у роботі державних реєстрів, а також із підвищенням податків для ФОП на початку року, зауважують аналітики платформи.

У квітні-червні хвиля дещо вщухла: у другому кварталі бізнес закрили 51,83 тис. підприємців (на 27% менше, ніж роком раніше), однак загальна негативна динаміка збереглася.

При цьому третина припинених ФОП проіснували менше двох років, в той час коли 5,3 тис. припинених бізнесів – це так звані "ФОП-одноденки", що закрилися за кілька тижнів після реєстрації (порівняно із 96 у 2021-му).

В розрізі галузей – найбільше втратила роздрібна торгівля (-48 тис. ФОП) та ІТ-сфера (–18 ФОП).

Столиця лідирує одночасно за створенням та ліквідацією бізнесів: за півріччя в Києві відкрито 18,8 тисяч нових ФОП і закрито 20,6 тисяч. Харківщина та Дніпропетровщина ділять друге місце за кількістю ліквідацій (по 13,6 тисяч).

Водночас Рівненська, Львівська, Київська, Івано-Франківська області та Волинь показали позитивне сальдо – тут зареєстровано більше ФОП, ніж припинено.

Експерти пояснюють рекордні темпи закриття з початку року комбінацією факторів:

Тимчасове призупинення реєстрів у січні-лютому, що підштовхнуло підприємців закрити ФОП, аби не накопичувати податковий борг. Зміни до податкового законодавства, зокрема нові ставки для третьої групи єдиного податку, які підвищили витрати на обслуговування "сплячих" ФОП. Міграційний фактор – частина підприємців, котрі виїхали за кордон у 2022-2024 роках, вирішили остаточно закрити українські реєстрації.

Раніше повідомлялось, що з другого кварталу 2025 року фізичні особи-підприємці (ФОПи), які працюють за спрощеною системою оподаткування, зобов’язані подавати оновлену форму декларації та сплачувати додатковий платіж – 1,5% військового збору з усього обсягу доходу (обороту).