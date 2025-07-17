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Понад 157 тисяч ФОПів припинили діяльність за півроку: Сплеск закриттів відбувся після підвищення податків

ит,фоп

За перші шість місяців 2025 року в Україні припинили роботу 157,6 тис. фізичних осіб-підприємців – це на 20 тисяч більше, ніж зареєстровано нових.

Найбільше ФОП припинили роботу у першому кварталі – 119,9 тис., свідчать дані Єдиного державного реєстру та платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Це може бути пов'язано з перервою у роботі державних реєстрів, а також із підвищенням податків для ФОП на  початку року, зауважують аналітики платформи.

У квітні-червні хвиля дещо вщухла: у другому кварталі бізнес закрили 51,83 тис. підприємців (на 27% менше, ніж роком раніше), однак загальна негативна динаміка збереглася.

При цьому третина припинених ФОП проіснували менше двох років, в той час коли 5,3 тис. припинених бізнесів – це так звані "ФОП-одноденки", що закрилися за кілька тижнів після реєстрації (порівняно із 96 у 2021-му).

Понад 157 тис. українських ФОП припинили діяльність за півроку:

В розрізі галузей – найбільше втратила роздрібна торгівля (-48 тис. ФОП) та ІТ-сфера (–18 ФОП).

Столиця лідирує одночасно за створенням та ліквідацією бізнесів: за півріччя в Києві відкрито 18,8 тисяч нових ФОП і закрито 20,6 тисяч. Харківщина та Дніпропетровщина ділять друге місце за кількістю ліквідацій (по 13,6 тисяч).

Понад 157 тис. українських ФОП припинили діяльність за півроку:

Водночас Рівненська, Львівська, Київська, Івано-Франківська області та Волинь показали позитивне сальдо – тут зареєстровано більше ФОП, ніж припинено.

Понад 157 тис. українських ФОП припинили діяльність за півроку:

Експерти пояснюють рекордні темпи закриття з початку року комбінацією факторів:

  1. Тимчасове призупинення реєстрів у січні-лютому, що підштовхнуло підприємців закрити ФОП, аби не накопичувати податковий борг.
  2. Зміни до податкового законодавства, зокрема нові ставки для третьої групи єдиного податку, які підвищили витрати на обслуговування "сплячих" ФОП.
  3. Міграційний фактор – частина підприємців, котрі виїхали за кордон у 2022-2024 роках, вирішили остаточно закрити українські реєстрації.

Раніше повідомлялось, що з другого кварталу 2025 року фізичні особи-підприємці (ФОПи), які працюють за спрощеною системою оподаткування, зобов’язані подавати оновлену форму декларації та сплачувати додатковий платіж – 1,5% військового збору з усього обсягу доходу (обороту).

Автор: 

бізнес (1231) податки (2517) ФОП (135)


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ФОП це вимираючий вид, кількість реально працюючих ФОП дуже маленька, це можна подивитись по статистиці, Доречи Держстат дає значно меньші цифри по кількості ФОП. Тому що навіть якщо ФОП закритий, але не пройшов перевірку у податковій він світиться як діючий. ТОму різниця між Держстатом і ОпенДата БОТ 300000.
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17.07.2025 15:13 Відповісти
Це ви, айтішніки вимираючий вид. А наприклад малий бізнес весь на фопі . Хто хоче в чисту. Проблема в іншому: дибільне оплдаткування
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17.07.2025 15:46 Відповісти
Ну так підвищення податків сприяє покращенню економічної ситуації. Ви не чули , чи ви Гетьманцеву не довіряєте? 🤣
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17.07.2025 15:45 Відповісти

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