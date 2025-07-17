Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем’єр-міністром України.

За це рішення проголосували 262 народних депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

За його словами, це рішення підтримав 201 депутат від правлячої фракції "Слуга народу", 15 нардепів від групи "Довіра", 12 – "За майбутнє", 10 – "Відновлення", 1 – від "Голосу", а також 13 позафракційних. Фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина" не дали жодного голосу.

Напередодні Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра України. Він очолював Кабмін з 4 березня 2020 року і обіймав посаду прем'єра найдовше в історії України.

Напередодні президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити Кабмін і визначив пріоритетні задачі нового уряду.

Він також запропонував чинному голові Кабінету Міністрів Денису Шмигалю очолити Міноборони.

Раніше Зеленський заявляв, що міністра оборони Рустема Умєрова можуть призначити послом до США, де мешкає його родина.