У США представили схожий на іранський "шахед" дешевий дрон. ФОТО

Американська компанія SpektreWorks представила новий дрон LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), візуально схожий на іранські "шахеди".

Міністр оборони США Піт Хегсет оглянув дрон під час демонстрації автономних систем на подвір’ї Пентагону, повідомляє "Мілітарний" із посиланням на Defence Blog.

SpektreWorks позиціонує LUCAS як надійну та економічно ефективну безпілотну систему, здатну працювати в суворих умовах із мінімальними логістичними потребами. Дрон має багаторазову конфігурацію. Зліт може здійснюватися як за допомогою катапульти, так і з використанням ракетного прискорювача.

В компанії обіцяють, що відкрита архітектура дозволить використовувати дрон для розвідувальних, ударних і комунікаційних місій. Крім того, LUCAS виконуватиме функції ретранслятора.

Зовнішньо апарат нагадує ірано-російські безпілотники-камікадзе Shahed ("Герань-2"): має дельтаподібне трикутне крило та оснащений поршневим двигуном.

Як повідомлялося, китайські компанії та науковці допомагають росіянам розробляти та налагоджувати масове виробництво безпілотників Autel для війни в Україні, з’ясував Bloomberg.