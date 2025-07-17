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Новини Індустрія дронів
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У США представили схожий на іранський "шахед" дешевий дрон. ФОТО

LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System).
Фото: Uncensored News

Американська компанія SpektreWorks представила новий дрон LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), візуально схожий на іранські "шахеди".

Міністр оборони США Піт Хегсет оглянув дрон під час демонстрації автономних систем на подвір’ї Пентагону, повідомляє "Мілітарний" із посиланням на Defence Blog.

SpektreWorks позиціонує LUCAS як надійну та економічно ефективну безпілотну систему, здатну працювати в суворих умовах із мінімальними логістичними потребами. Дрон має багаторазову конфігурацію. Зліт може здійснюватися як за допомогою катапульти, так і з використанням ракетного прискорювача.

В компанії обіцяють, що відкрита архітектура дозволить використовувати дрон для розвідувальних, ударних і комунікаційних місій. Крім того, LUCAS виконуватиме функції ретранслятора.

Зовнішньо апарат нагадує ірано-російські безпілотники-камікадзе Shahed ("Герань-2"): має дельтаподібне трикутне крило та оснащений поршневим двигуном.

LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System).
Фото: Uncensored News

Як повідомлялося, китайські компанії та науковці допомагають росіянам розробляти та налагоджувати масове виробництво безпілотників Autel для війни в Україні, з’ясував Bloomberg.

Автор: 

безпілотник (561) США (5019) дрони (395)


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Топ коментарі
+5
Якщо чесно, все почалося в Германії.
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17.07.2025 14:34 Відповісти
+5
Якщо чесно, то ніякого Бога не існує.
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17.07.2025 14:46 Відповісти
+3
А у нас якусь срань господню виробляють замість того щоб взяти та скопійовати "шахед".
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17.07.2025 15:32 Відповісти
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Іран не є автором "шахеду". Іран купив креслення і технології в Південній Кореї.
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17.07.2025 14:31 Відповісти
Якщо чесно, все почалося в Германії.
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17.07.2025 14:34 Відповісти
якщо чесно все почалось з Бога якій створив світ
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17.07.2025 14:41 Відповісти
Якщо чесно, то ніякого Бога не існує.
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17.07.2025 14:46 Відповісти
якщо чесно но нас не існує
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17.07.2025 14:48 Відповісти
в падаючому літаку нема атеїстів
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17.07.2025 14:49 Відповісти
Это я Большой Взрыв устроил, Бог уже потом появился 😁
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17.07.2025 14:47 Відповісти
Прототип для Shahed-136 був створений у ФРН ще в 1980-х роках під назвою DAR

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/prototip_dlja_shahed_136_buv_stvorenij_u_frn_sche_v_1980_h_rokah_pid_nazvoju_dar-13482.html

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17.07.2025 14:50 Відповісти
Запуск німецького Die Drohne Antiradar під час випробувань у 1980-х роках, зображення архівне, джерело - WTS
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17.07.2025 14:53 Відповісти
Чому прототип? Це німецька розробка, ліцензію на яку, купив Ізраїль. І став запускати по Ірану. Ті збили декілька штук, та скопіювали. Потім стали продавать росіянам. Росіяни стали запускати по нам. Тут їх збивають з німецьких кулеметів. Коло замкнулося, бінго!
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17.07.2025 15:11 Відповісти
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17.07.2025 15:11 Відповісти
"дешевий" - то не до США. В них великі зп, оренда, та відсотки по кредитах. Усе закладається до собівартості.
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17.07.2025 14:45 Відповісти
Так собирать мексиканцы нелегалы будут
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17.07.2025 14:48 Відповісти
Там так написано? Бо, вибачте, не читав далі заголовка
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17.07.2025 14:50 Відповісти
🎩Потужні спойлери від італійських ЗМІ: La Repubblica та La Stampa оголосили Воронєж українським і заявили про російську атаку на місто
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17.07.2025 14:52 Відповісти
це рівень обізнаності щонайменше половини населення Європи про російсько-українську війну. Журналісти не виключення. Вони теж населення.
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17.07.2025 15:12 Відповісти
США, це США. Саме тому вони одна з наймогутніших держав.
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17.07.2025 15:01 Відповісти
Дешева підробка китайського дрона...
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17.07.2025 15:10 Відповісти
алкашу гексету знадобилось декількамісяців, щоб доперти про ефективність іменно крила "шахеду" в порівнянні зі звичайними літачками. зе-шоблі четвертий рік не доходе, а може саботаж.
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17.07.2025 15:26 Відповісти
А у нас якусь срань господню виробляють замість того щоб взяти та скопійовати "шахед".
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17.07.2025 15:32 Відповісти
"Конкорд" і "Ту-144", "Шатл" і "Буран"... Новий американський дрон і "шахеди"...
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17.07.2025 15:55 Відповісти
Тепер Трамп цей "прекрасний" дрон,як патріот США, нікому не дасть, особливо Україні....Бо путін образиться!!! А Іран звинуватить у.....плагіаті!!
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17.07.2025 15:56 Відповісти

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