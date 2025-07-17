Рада призначила новий склад Кабміну під керівництвом Свириденко. ПЕРЕЛІК

Верховна Рада призначила новий склад уряду під керівництвом Юлії Свириденко.

Відповідний проєкт постанови №13497 "Про формування складу Кабінету Міністрів та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів, який перебуває у відставці" на засіданні у четвер підтримали 253 народних депутати, свідчить трансляція засідання.

Зокрема, до складу нового уряду увійшли:

перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба;

віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка;

міністр молоді та спорту Матвій Бідний;

міністр юстиції Герман Галущенко;

міністр енергетики Світлана Гринчук;

міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова;

міністр внутрішніх справ Ігор Клименко;

міністр освіти і науки Оксен Лісовий;

міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко;

міністр фінансів Сергій Марченко;

міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;

міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Водночас цією ж постановою більшість членів нового уряду звільнені з тих посад, які вони обіймали у Кабміні під керівництвом Дениса Шмигаля.

Як повідомлялося, раніше на засіданні у четвер Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем’єр-міністром України.

Детальніше читайте у матеріалі: Жінка вдруге в історії очолила Кабмін. Що треба знати про Юлію Свириденко