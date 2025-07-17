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Новини Новий Кабмін
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Рада призначила новий склад Кабміну під керівництвом Свириденко. ПЕРЕЛІК

юлія свириденко

Верховна Рада призначила новий склад уряду під керівництвом Юлії Свириденко.

Відповідний проєкт постанови №13497 "Про формування складу Кабінету Міністрів та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів, який перебуває у відставці" на засіданні у четвер підтримали 253 народних депутати, свідчить трансляція засідання.

Зокрема, до складу нового уряду увійшли:

  • перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
  • віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба;
  • віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка;
  • міністр молоді та спорту Матвій Бідний;
  • міністр юстиції Герман Галущенко;
  • міністр енергетики Світлана Гринчук;
  • міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова;
  • міністр внутрішніх справ Ігор Клименко;
  • міністр освіти і науки Оксен Лісовий;
  • міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко;
  • міністр фінансів Сергій Марченко;
  • міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;
  • міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Водночас цією ж постановою більшість членів нового уряду звільнені з тих посад, які вони обіймали у Кабміні під керівництвом Дениса Шмигаля.

Як повідомлялося, раніше на засіданні у четвер Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем’єр-міністром України.

Детальніше читайте у матеріалі: Жінка вдруге в історії очолила Кабмін. Що треба знати про Юлію Свириденко

Автор: 

ВР (2918) Кабмін (7863) призначення (1156) парламент (1975) Свириденко Юлія (171)


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Раз можна змінювати кадмін під час військового стану,значить і президента можна обирати,бо ригозелені паскуди підтерли свої дупи конституцією України. А де запит до конституційного суду о повноваженях президента при військовому стані,коли закінчиася термін каденції?
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17.07.2025 16:05 Відповісти
Коаліція слуг з ригами.
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17.07.2025 17:21 Відповісти
Якщо влада публічно кладе на закон, то не дивуйтесь, що люди це теж роблять і не хочуть виконувати якісь закони про мобілізацію.
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17.07.2025 18:34 Відповісти

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