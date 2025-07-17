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Рада призначила новий склад Кабміну під керівництвом Свириденко. ПЕРЕЛІК
Верховна Рада призначила новий склад уряду під керівництвом Юлії Свириденко.
Відповідний проєкт постанови №13497 "Про формування складу Кабінету Міністрів та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів, який перебуває у відставці" на засіданні у четвер підтримали 253 народних депутати, свідчить трансляція засідання.
Зокрема, до складу нового уряду увійшли:
- перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
- віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба;
- віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка;
- міністр молоді та спорту Матвій Бідний;
- міністр юстиції Герман Галущенко;
- міністр енергетики Світлана Гринчук;
- міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова;
- міністр внутрішніх справ Ігор Клименко;
- міністр освіти і науки Оксен Лісовий;
- міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко;
- міністр фінансів Сергій Марченко;
- міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;
- міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.
Водночас цією ж постановою більшість членів нового уряду звільнені з тих посад, які вони обіймали у Кабміні під керівництвом Дениса Шмигаля.
Як повідомлялося, раніше на засіданні у четвер Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем’єр-міністром України.
Детальніше читайте у матеріалі: Жінка вдруге в історії очолила Кабмін. Що треба знати про Юлію Свириденко
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Andrei Andreev #495049
показати весь коментар17.07.2025 16:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар17.07.2025 17:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Serhii #597124
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