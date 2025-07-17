БЕБ вимагає розірвати тисячі угод про постачання електроенергії з компаніями Григоришина на 8 мільярдів

Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило понад 2000 активних договорів на постачання електроенергії з енергетичними компаніями, афілійованими до російського підсанкційного олігарха.

Йдеться про договори, що укладалися обленерго, державними, комунальними підприємствами, виконкомами, військовими частинами тощо, повідомляє пресслужба БЕБ.

Згідно із повідомленням, лише від початку року замовники уклали 734 таких договорів.

БЕБ не вказує прізвища "підсанкційного російського олігарха", проте обставини справи вказують на Костянтина Григоришина. БЕБ вказує, що бізнесмен має одночасно громадянство України, Кіпру та РФ, а з початку 2025 року перебуває під санкціями РНБО.

Григоришину опосередковано належить 100% у статутному капіталі великих постачальників електроенергії ТОВ "Енера" та ТОВ "Енера Вінниця". При цьому вони вони отримували замовлення від державних установ й після накладення санкцій на їх кінцевого бенефіціарного власника.

У БЕБ зауважують, що це порушує постанову Кабміну, яка забороняє публічні закупівлі у юридичних осіб, якщо їхній кінцевий бенефіціарний власник є громадянином РФ (за винятком тих, що проживають на території України на законних підставах).

"Враховуючи значні ризики для економічної та енергетичної безпеки України, особливо в умовах повномасштабної війни й допущені порушення санкційного режиму, аналітики Бюро скерували рекомендації до Державної аудиторської служби, НКРЕКП, Міністерства економіки та Апарату РНБО для відхилення пропозицій цих компаній у поточних і майбутніх тендерах, скасування вже чинних договорів та ліцензій", – додали у БЕБ.

Читайте також: СБУ викрила менеджерів російського олігарха Григоришина на оборудках в 43 мільйони

Як повідомлялося, восени 2024 року Кіпр позбавив "золотих паспортів" 77 осіб, у тому числі низку відомих українських та російських бізнесменів та членів їх родин. У тому числі громадянство Кіпру втратив власник групи "Енергетичний стандарт" Костянтин Григоришин, писали місцеві ЗМІ.

При цьому Григоришин досі не вийшов з російського громадянства. Бізнесмен пояснював, що подав відповідну заяву, але російська влада відмовляється її задовольнити.

19 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО про санкції проти 18 осіб, пов’язаних із Росією, у тому числі проти Григоришина.