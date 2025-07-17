Чеська RSE Гріненка надасть 20 МВт газопоршневих установок для першої черги проєкту Power One Фіали та Кудрицького

Чеська компанія RSE s.r.o. Андрія Гріненка стала постачальником газопоршневих установок для першої черги проєкту Power One, ініційованого Dragon Capital Томаша Фіали та компанією Negen ексглави "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Про це пише Енергореформа.

Згідно з повідомленням RSE, загальна потужність когенераційних модулів, які компанія виробляє на базі двигунів німецької компанії MWM (Caterpillar Energy Solutions), будучи її офіційним партнером, становитиме 20 МВт.

Загалом перша черга проєкту Power One становить приблизно 60 МВт, з яких 40 МВт – це системи накопичення енергії (СНЕ). Підключення першої станції до мережі планується вже восени 2025 року.

"Для нас це не просто поставка – це партнерство у створенні нової архітектури української енергосистеми. Установки RSE формують її стійкість – високоманеврену генерацію, здатну забезпечити критично важливу стабільність у найскладніші періоди. Ми пишаємося тим, що стали технологічним ядром першої фази Power One – проєкту, який уже зараз формує нову філософію української енергетики: високоефективну, гнучку, стійку до викликів", – прокоментував засновник RSE Андрій Гріненко.

За його словами, рішення RSE – це модульна мобільна генерація на базі двигунів MWM потужністю 1-4,5 МВт, яка швидко вводиться в експлуатацію. Він додав, що компанія надає повну інженерну підтримку: проєктування, налаштування, запуск і сервіс.

Європейський банк реконструкції та розвитку, інвесткомпанія Dragon Capital та енергокомпанія Negen на полях URC-2025 у Римі 10 липня підписали мандатний лист про наміри щодо надання 21,1 млн євро кредиту на проєкт Power One. Він базується на комбінації високоманевреної газової генерації, систем накопичення енергії та відновлювальної енергетики.

За словами Кудрицького, саме на балансуючих потужностях компанії сконцентруються на першому етапі проєкту, а згодом в їхньому портфелі мають з'явитися також відновлювальні джерела, зокрема ВЕС.

Партнери бачать можливість у 2025-2026 роках побудувати 150 МВт, а далі масштабувати проєкт залежно від залучення фінансування.

Кудрицький зазначив, що з усіма витратами вартість 1 МВт виходить на рівень 600-700 тис. євро.

Dragon Capital, якому належить 100% Power One, виступає як фінансовий партнер, а "Неджен" – операційний. Структура власності змінюватиметься у міру залучення нового капіталу.

За словами Фіали, у першу фазу проєкту Dragon Capital вкладає $30 млн власного капіталу, понад половину яких вже витрачено на обладнання та земельні ділянки. Кредитні кошти становитимуть 60-70% інвестицій.

Дохідність очікується на рівні приблизно 30%, а окупність – 3-3,5 року залежно від того, наскільки швидко буде запущено станції.

Засновник RSE Андрій Гріненко також є співзасновником біоенергетичної компанії "Кліар Енерджі Груп".