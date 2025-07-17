Сінгапур третій рік поспіль став найдорожчим містом світу для багатіїв. Хто ще в списку?
Сінгапур третій рік поспіль визнано найдорожчим містом світу для проживання заможних людей.
Про це йдеться у звіті швейцарської банківської групи Julius Baer, передає Інтерфакс-Україна.
Друге місце в рейтингу посів Лондон, третє – Гонконг.
До п'ятірки найдорожчих мегаполісів також увійшли Монако і Цюріх, не набагато від них відстали Шанхай, Дубай, Нью-Йорк, Париж і Мілан.
Для розрахунку використовували індекс цін на 20 товарів і послуг, якими користуються багаті громадяни, включно з дорогими автомобілями, ювелірними виробами, послугами адвокатів і навчанням у приватних школах. Також брали до уваги опитування 360 доларових мільйонерів.
Аналітики зауважують, що ціни на люксові товари та послуги зазвичай зростають удвічі швидше за загальну інфляцію. Зокрема, польоти бізнес-класом за останній рік подорожчали на 18,2%.
Як повідомлялося, у Венеції (Італія) з 18 квітня відновили плату за в'їзд до міста, а нововведенням стало те, що туристи, які в останню хвилину вирішили відвідати місто, платитимуть удвічі більше.
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Updated: July 09, 2025
Міжнародний калькулятор вартості життя дозволяє порівнювати за містами та країнами по всьому світу: 9294 міста та 197 країн. Вартість життя розраховується на основі цін на оренду, їжу, транспорт та інші витрати на життя для кожного міста, що формують споживчий кошик, припускаючи помірний спосіб життя та середнє споживання.
Cost of living by country
1 Monaco $7831
2 Cayman Islands $3649
3 Singapore $3219
4 Iceland $3195
5 Switzerland $3189
6 Ireland $2702
7 Luxembourg $2678
8 Liechtenstein $2668
9 Bahamas $2630
10 United States $2504
108 Russia $906
162 Ukraine $617
197 Egypt $384