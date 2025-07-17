Сінгапур третій рік поспіль став найдорожчим містом світу для багатіїв. Хто ще в списку?

Сінгапур третій рік поспіль визнано найдорожчим містом світу для проживання заможних людей.

Про це йдеться у звіті швейцарської банківської групи Julius Baer, передає Інтерфакс-Україна.

Друге місце в рейтингу посів Лондон, третє – Гонконг.

До п'ятірки найдорожчих мегаполісів також увійшли Монако і Цюріх, не набагато від них відстали Шанхай, Дубай, Нью-Йорк, Париж і Мілан.

Для розрахунку використовували індекс цін на 20 товарів і послуг, якими користуються багаті громадяни, включно з дорогими автомобілями, ювелірними виробами, послугами адвокатів і навчанням у приватних школах. Також брали до уваги опитування 360 доларових мільйонерів.

Аналітики зауважують, що ціни на люксові товари та послуги зазвичай зростають удвічі швидше за загальну інфляцію. Зокрема, польоти бізнес-класом за останній рік подорожчали на 18,2%.

Як повідомлялося, у Венеції (Італія) з 18 квітня відновили плату за в'їзд до міста, а нововведенням стало те, що туристи, які в останню хвилину вирішили відвідати місто, платитимуть удвічі більше.