Telegram почав реєстрацію свого офіційного представництва в Росії

Месенджер Telegram розпочав процедуру реєстрації свого офіційного представництва в Росії, проте наразі невідомо, чи реєстрація в РФ передбачає фактичне відкриття фізичного офісу.

Про це свідчать дані з реєстру Роскомнагляду та пишуть російські ЗМІ, передає AIN.

Месенджер внесли до переліку діяльності іноземних організацій в мережі інтернет на території Росії ще в листопаді 2021 року.

Тоді ж Роскомнагляд вимагав, аби такі компанії створили кабінет на його сайті й відкрили офіси. Telegram зареєструвався в системі, але офіс у Росії не відкрив.

За даними Міністерства цифрового розвитку Казахстану, в 2024 році Telegram мав також зобов’язання відкрити офіс у Казахстані, і того ж року російські медіа повідомляли, що компанія закрила свій офіс у Дубаї, який вважався її головним хабом.

Нагадаємо, у березні 2021 року створений з ініціативи Владіміра Путіна та Дмітрія Мєдведєва Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) інвестував у Telegram спільно з Mubadala Investment Company.

Перед цим засновник Telegram Павєл Дуров визнав, що месенджер заблокував низку опозиційних російських каналів. За словами Дурова, ці канали публікували телефонні номери та адреси російських суддів, прокурорів та силовиків, причетних до придушення протестних акцій у РФ, що суперечить правилам.

У червні 2020 року Роскомнагляд відмовився від вимоги щодо обмеження доступу до месенджера Telegram, пояснивши своє рішення готовністю засновника Telegram Павла Дурова співпрацювати з російськими правоохоронними органами та "протидіяти тероризму та екстремізму".

Видання New York Times писало, що російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) отримала інструменти, які дозволяють їй відстежувати трафік у зашифрованому листуванні в месенджерах Telegram, WhatsApp і Signal.

Крім того, використовувати на роботі месенджер Telegram заборонили аналітикам ЦРУ США та низки відомств інших країн, що працюють із таємною інформацією.

У вересні 2024 року Національний координаційний центр кібербезпеки України ухвалив рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, а також на об’єктах критичної інфраструктури.

Втім, українська влада відмовляється блокувати роботу Telegram, називаючи цей месенджер основним джерелом новин для багатьох українців, хоча і визнає, що месенджер Дурова відмовляється блокувати небезпечні телеграм-канали на вимогу українських правоохоронців, на відміну від спецслужб РФ.