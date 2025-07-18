Путін наказав готувати відключення іноземних месенджерів. Telegram не чіпатимуть

У Росії можуть обмежити використання месенджерів, розроблених у тих країнах, які російський уряд вважає "недружніми".

Відповідне доручення російського диктатора Володимира Путіна оприлюднили на офіційному сайті Кремля, передає The Moscow Times.

"Уряду РФ подати пропозиції про введення додаткових обмежень на використання в РФ програмного забезпечення (у тому числі комунікаційних сервісів), виробленого в недружніх іноземних державах", – вказано у дорученні.

Відповідальним за його виконання призначено прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. До 1 вересня він має доповісти про виконання наказу.

Депутат Держдуми РФ Антон Горєлкін заявив, що після цього наказу Путіна у Росії почнуть блокувати месенджер WhatsApp, що належить американській корпорації Meta. Він оприлюднив статистику, згідно із якою зараз WhatsApp щодня використовують 68% росіян, на другому місці за охопленням знаходиться Telegram з 55%.

Горєлкін зауважив, що Telegram росіянина Павла Дурова під блокування найімовірніше не потрапить.

"Юрисдикція Telegram залишається не до кінця ясною: у реєстрі Роскомнагляду країною реєстрації вказані Британські Віргінські острови, але головний офіс компанії Павла Дурова, як відомо, знаходиться у дружніх нам Арабських Еміратах. Особисто я вважаю, що Telegram у цей список не потрапить, особливо якщо виконуватиме вимоги російського законодавства", – додав російський депутат.

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Як повідомлялося, у червні Путін підписав закон про створення "національного месенджера" у Росії. Для цього обрали сервіс обміну повідомленнями на базі платформи Max від VK.

Водночас голова комітету Держдуми з інформаційної політики Сергій Боярський не виключив, що після запуску російського месенджера під обмеження за "порушення російського законодавства" можуть потрапити Telegram та WhatsApp. Вже 1 липня російська влада протестувала обмеження доступу до цих платформ.

Після цього стало відомо, що месенджер Telegram колишнього власника VK росіянина Павла Дурова розпочав процедуру реєстрації свого офіційного представництва в Росії, це одна з умов, яка може дозволити уникнути блокування.