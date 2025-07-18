Курсові очікування населення погіршилися, банкіри бачать курс на рівні 45 грн/$ через рік, – опитування НБУ

Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес очікують на зниження курсу гривні щодо долара протягом найближчих 12 місяців.

Про що свідчать дані опитувань, які регулярно проводить Національний банк України (НБУ).

Фінансові аналітики погіршили свій прогноз щодо курсу національної валюти на наступні 12 місяців до 44,74 грн/$, тоді як у травні розраховували на 44,47 грн/$.

Банкіри фактично зберігаються свій прогноз без змін з початку року – на рівні 45,29 грн/$.

Водночас девальвацыйні очікування населення в червні в черговий раз погіршилися – до 43,69 грн грн/$, після попереднього росту до 43,1 грн/$ в травні.

Згідно з травневими даними, керівники підприємств очікують 43,84 грн/$, що вказує на спадний тренд порівняно з лютневою оцінкою (44,23 грн/$).

Станом на 18 липня, на готівковому ринку курс долара тримається біля 42 грн/$, офіційний курс – 41,86 грн/$. Курс євро – 48,45 грн.

Зауважимо, що у держбюджеті-2025 було закладено середньорічний курс 45 грн/$ (45,6 грн/$ на кінець року), втім Мінекономіки у квітні поліпшило власний прогноз до 43,3 грн/$.

Раніше повідомлялось, що гривня продовжує зміцнюватися щодо євро.