Видатки держбюджету зросли до 1,9 трильйона за пів року, дві третини коштів йде на оборону, – Мінфін
Касові видатки загального фонду державного бюджету України за перше півріччя 2025 року склали 1,93 трлн грн, що на 331,5 млрд грн (на 21,5%) перевищує показник за аналогічний період минулого року.
У тому числі видатки на безпеку і оборону становили 1,2 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків держбюджету, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.
Зокрема, у червні уряд профінансував 337,4 млрд грн державних видатків, у тому числі 187,6 млрд – на безпеку і оборону.
Структура видатків у червні за економічною класифікацією виглядає наступним чином:
- 127,2 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями, при цьому Мінфін не уточнив суму видатків на грошове утримання військовослужбовців, на відміну від попередніх місяців:
- 47,2 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій);
- 43,3 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг, у тому числі для ЗСУ;
- 34,3 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі на придбання товарів для ЗСУ;
- 43,2 млрд грн – на обслуговування державного боргу;
- 29 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам.
За даними Казначейства, видатки на оборону з початку року зросли пропорційно до загального бюджету й залишаються основним драйвером збільшення витрат, тоді як зобов’язання перед місцевими бюджетами й соціальним сектором утримуються в межах помірного річного приросту.
Структура видатків держбюджету у першому півріччі 2025 року (січень-червень):
|
Стаття
|
Сума, млрд грн
|
Частка
|
Δ р/р
|
Безпека й оборона
|
1 187,6
|
62,5 %
|
+23 %
|
Оплата праці з нарахуваннями
|
734,5
|
39,2 %
|
+22,4 %
|
Товари та послуги
|
256,6
|
13,7 %
|
+3,4%
|
Соцзабезпечення
|
313,5
|
16,7 %
|
+11,2 %
|
Субсидії підприємствам
|
239,0
|
12,7 %
|
-
|
Обслуговування держборгу
|
179,8
|
9,6 %
|
+35,5 %
|
Трансферти місцевим бюджетам
|
102,1
|
5,4 %
|
+10,6 %
Раніше повідомлялось, що загальний фонд держбюджету України за червень отримав понад 234 мільярди, що на 33 мільярди більше, ніж у травні.
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