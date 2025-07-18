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Новини Бюджет для потреб ЗСУ
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Видатки держбюджету зросли до 1,9 трильйона за пів року, дві третини коштів йде на оборону, – Мінфін

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Касові видатки загального фонду державного бюджету України за перше півріччя 2025 року склали 1,93 трлн грн, що на 331,5 млрд грн (на 21,5%) перевищує показник за аналогічний період минулого року.

У тому числі видатки на безпеку і оборону становили 1,2 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків держбюджету, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Зокрема, у червні уряд профінансував 337,4 млрд грн державних видатків, у тому числі 187,6 млрд – на безпеку і оборону.

Структура видатків у червні за економічною класифікацією виглядає наступним чином:

  • 127,2 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями, при цьому Мінфін не уточнив суму видатків на грошове утримання військовослужбовців, на відміну від попередніх місяців:
  • 47,2 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій);
  • 43,3 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг, у тому числі для ЗСУ;
  • 34,3 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі на придбання товарів для ЗСУ;
  • 43,2 млрд грн – на обслуговування державного боргу;
  • 29 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам.

За даними Казначейства, видатки на оборону з початку року зросли пропорційно до загального бюджету й залишаються основним драйвером збільшення витрат, тоді як зобов’язання перед місцевими бюджетами й соціальним сектором утримуються в межах помірного річного приросту.

Структура видатків держбюджету у першому півріччі 2025 року (січень-червень):

Стаття

Сума, млрд грн

Частка

Δ р/р

Безпека й оборона

1 187,6

62,5 %

+23 %

Оплата праці з нарахуваннями

734,5

39,2 %

+22,4 %

Товари та послуги

256,6

13,7 %

+3,4%

Соцзабезпечення

313,5

16,7 %

+11,2 %

Субсидії підприємствам

239,0

12,7 %

-

Обслуговування держборгу

179,8

9,6 %

+35,5 %

Трансферти місцевим бюджетам

102,1

5,4 %

+10,6 %

Раніше повідомлялось, що загальний фонд держбюджету України за червень отримав понад 234 мільярди, що на 33 мільярди більше, ніж у травні.

Автор: 

держбюджет (1618) держборг (1112) Мінфін (2968) ЗСУ (395)


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