Видатки держбюджету зросли до 1,9 трильйона за пів року, дві третини коштів йде на оборону, – Мінфін

Касові видатки загального фонду державного бюджету України за перше півріччя 2025 року склали 1,93 трлн грн, що на 331,5 млрд грн (на 21,5%) перевищує показник за аналогічний період минулого року.

У тому числі видатки на безпеку і оборону становили 1,2 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків держбюджету, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Зокрема, у червні уряд профінансував 337,4 млрд грн державних видатків, у тому числі 187,6 млрд – на безпеку і оборону.

Структура видатків у червні за економічною класифікацією виглядає наступним чином:

127,2 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями, при цьому Мінфін не уточнив суму видатків на грошове утримання військовослужбовців, на відміну від попередніх місяців:

47,2 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій);

43,3 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг, у тому числі для ЗСУ;

34,3 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі на придбання товарів для ЗСУ;

43,2 млрд грн – на обслуговування державного боргу;

29 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам.

За даними Казначейства, видатки на оборону з початку року зросли пропорційно до загального бюджету й залишаються основним драйвером збільшення витрат, тоді як зобов’язання перед місцевими бюджетами й соціальним сектором утримуються в межах помірного річного приросту.

Структура видатків держбюджету у першому півріччі 2025 року (січень-червень):

Стаття Сума, млрд грн Частка Δ р/р Безпека й оборона 1 187,6 62,5 % +23 % Оплата праці з нарахуваннями 734,5 39,2 % +22,4 % Товари та послуги 256,6 13,7 % +3,4% Соцзабезпечення 313,5 16,7 % +11,2 % Субсидії підприємствам 239,0 12,7 % - Обслуговування держборгу 179,8 9,6 % +35,5 % Трансферти місцевим бюджетам 102,1 5,4 % +10,6 %

Раніше повідомлялось, що загальний фонд держбюджету України за червень отримав понад 234 мільярди, що на 33 мільярди більше, ніж у травні.