Кабмін дозволив призначати вчорашніх студентів керівниками аптек у прифронтових регіонах

Кабінет Міністрів спростив вимоги до аптек, які розташовані у селах або у районах, де тривають або тривали бойові дії.

Відповідні зміни внесено до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу лікарських засобів, які набудуть чинності через два місяці, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Одне із ключових нововведень – спрощення кадрових вимог для таких аптек.

"Зокрема, відтепер посаду завідувача або його заступника в такому закладі можуть обіймати фахівці з освітою не нижче рівня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю "Фармація", без вимог до стажу роботи", – йдеться у повідомленні.

Також дозволено призначення фахівців з освітою за спеціальністю "Медсестринство" за наявності відповідного сертифіката з Фармації (роздрібна реалізація лікарських засобів), додали у МОЗ.

У міністерстві уточнили, що на решті територій, як і раніше, для роботи на таких посадах необхідна наявність освіти рівня магістра за спеціальністю "Фармація" та щонайменше дворічний стаж, або ступінь фахового молодшого бакалавра – для завідувачів аптечних пунктів.

МОЗ пояснює, що таке рішення стало "результатом діалогу з представниками фармацевтичного бізнесу та враховує реалії, в яких сьогодні працює система охорони здоров’я".

Крім того, враховуючи загрози, пов’язані з обстрілами прифронтових територій, у Ліцензійних умовах врегульовано ситуації, коли аптечні заклади зазнають незначних пошкоджень, що не впливають на безпечність зберігання ліків. У таких випадках аптеки зможуть продовжувати свою діяльність протягом трьох місяців без ризику втрати ліцензії, паралельно здійснюючи ремонтні роботи.

Читайте також: Аптеки оштрафували на понад 200 тисяч за завищені ціни на ліки

Як повідомлялося, у січні Кабмін спростив вимоги до приміщень відкриття аптек у сільській місцевості.

Тоді у МОЗ зазначили, що наразі лише в 11% сіл України працюють аптечні заклади. Загалом ідеться про 5,7 тис. аптек, які працюють у селах та селищах.