Переговори між США і Євросоюзом про мита опинилися під загрозою зриву через вимоги Трампа, – FT

Переговори між Вашингтоном і Брюсселем опинилися під загрозою зриву. Дональд Трамп висунув нову вимогу – імпорт всіх європейських товарів має обкладатися мінімальним митом на рівні 15-20%.

Про це повідомляє CNBC посилаючись на Financial Times.

Заява Трампа стала різким підвищенням ставок, оскільки раніше ЄС орієнтувався на умови потенційної торгівельної угоди виходячи з 10% базового тарифу з винятками для окремих секторів, подібно до недавньої угоди з Великою Британією, зазначає видання.

Рішення президента США відображає його невдоволення товарним профіцитом ЄС, що торік сягнув 198 млрд євро. Водночас європейські дипломати зауважують, що з урахуванням послуг і прямих інвестицій торгівля наближена до балансу без значного перекосу.

Загалом до встановленого Трампом дедлайну лишилось менше двох тижнів і якщо компромісу не буде, Трамп погрожує підняти ставку мита до 30%. ЄС відповідно запровадить контрзаходи у відповідь, що стане початком великої торгівельної війни.

Раніше повідомлялось, що Трамп оголосив про торговельну угоду з Індонезію: домовились про зниження мита до 19%.

Водночас нові мита лише підсилять інфляцію в США, яка у червні зросла найшвидшими темпами з початку року.