В Офісі президента нарахували майже 600 МВт нової потужності генерації електроенергії за пів року

За перші шість місяців 2025 року в регіонах створено додаткові 591 МВт потужності нової генерації електроенергії.

Про це заступник голови Офісу президента Віктор Микита повідомив у Telegram.

"Ідеться про 84 МВт приєднаної потужності з вітрових електростанцій, 101,4 МВт з сонячних електростанцій та 84 МВт із СЕС, встановлених у приватних домогосподарствах. Окремо триває робота зі створення приєднаної потужності завдяки когенерації. Так, зараз маємо додаткових 320,2 МВт. Окрім того, додали 1,2 МВт з міні-ТЕС", – уточнив Микита.

Заступник голови ОП назвав розбудову децентралізованої генерації одним із пріоритетних завдань очільників обласних військових адміністрацій.

"Працюємо в межах розроблених паспортів енергонезалежності регіонів, який став стратегічним інструментом ефективної розбудови розподіленої генерації, зокрема й газової, в усіх областях України", – додав Микита.

Скільки розподіленої генерації встановили у 2024 році?

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року у Міненерго заявили, що сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених станом на 31 грудня 2024 року, склала 967 МВт. Із них 835 МВт введено в експлуатацію у 2024 році, стверджували у міністерстві.

Тоді у Міненерго уточнювали, що частина генеруючих об’єктів підключені до технологічних електричних мереж споживача та використовуються для покриття власних потреб підприємств та громад, не навівши інших подробиць.

Своєю чергою в "Укренерго" повідомили, що сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених до об'єднаної енергосистеми України, станом на кінець 2024 року становила 177,5 МВт, з них за минулий рік підключили установки загальною потужністю лише 32,8 МВт. Крім цього, у 2024 році введено в експлуатації 3 об'єкти газової генерації від 20 до 25 МВт сумарною потужністю 71,4 МВт.

В "Укренерго" пояснювали, що до цих обсягів не входить розподілена газова генерація, яка підключена безпосередньо до внутрішніх мереж споживачів і забезпечує виключно їх споживання та не видає потужність в енергосистему України. Тобто, більшість встановлених торік установок розподіленої газової генерації не підключена до об'єднаної енергосистеми України і використовується лише для власних потреб підприємств.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні влітку 2024 року заявив про наявність "чіткого плану", як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже до кінця року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років. В "Ощадбанку" оцінювали будівництво обіцяного Зеленським гігавата потужностей у $700 мільйонів.