Мінветеранів повторно уклало угоду на будівництво другої черги Національного меморіалу за 1,2 мільярда

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" Мінветеранів підписала договір з ТОВ "Будівельна фірма "Паритетбудінвест" про будівництво другої черги Національного військового меморіального кладовища (НВМК) в межах Гатненської територіальної громади у Київській області вартістю 1,21 млрд грн.

За даними у системі Prozorro, очікувана вартістю закупівлі становила 1,32 млрд грн.

ТОВ "Будівельна фірма "Паритетбудінвест" отримала підряд без конкуренції, бо була єдиним учасником торгів.

Друга черга будівництва передбачає зведення шести пускових комплексів до кінця 2026 року.

Зокрема, під час будівництва другої черги буде споруджено крематорій, будинок трауру, меморіальну будівлю, колумбарні стіни, сектори поховань, площу зі стелою та флагштоком, монументи. Також мають облаштувати інженерні мережі, проїзди, освітлення та озеленення.

Яке повідомлялося, це повторний тендер на будівництво другої черги Національного військового меморіального кладовища.

За результатами першого тендеру ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" також уклала угоду з компанією "Будівельна фірма Паритетбудінвест" вартістю 1,21 млрд грн, проте її довелося розірвати на вимогу Антимонопольного комітету (АМКУ).

АМКУ зобов'язав скасувати результати тендеру після розгляду скарги іншого учасника торгів – "Групи компаній "Автострада" Максима Шкіля, яка є одним з найбільших будівельних підрядників під час повномасштабної війни. Однак у повторному тендері "Автострада" участі не брала.

ТОВ "Будівельна фірма Паритетбудінвест" було зареєстроване у 2019 році у Києві, а у 2023 році її перереєстрували у Чорноморську Одеської області. Власниками фірми є Артем Соболєв із Вінниччини та Аркадій Іллящук з Одеси. Із 2021 року "Паритетбудінвест" отримав державних замовлень на 1,71 млрд грн, найбільше від Служби відновлення в Одеській області.

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Нагадаємо, минулого року першу чергу будівництва за 1,76 млрд грн отримав консорціум "Білдінг ЮА", зареєстрований у Києві та пов’язаний з оточенням скандального радника Офісу президента Георгія Біркадзе. Консорціум створили 4 липня 2024 року, на наступний день після оголошення тендеру, він став його єдиним учасником. Основним засновником консорціуму є фірма "Євроелітбуд" з Одеси.

Директор НАБУ Семен Кривонос у серпні 2024 року обіцяв провести перевірку тендерів на будівництво Національного військового кладовища.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль тоді ж заявляв, що тендер на будівництво Національного військового меморіального кладовища (НВМК) повністю відповідає всім вимогам держави.