ДБР затримало гендиректора "Лісів України" Болоховця за підозрою у незаконному збагаченні (оновлено)

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало керівника державного підприємства "Ліси України" за підозрою у незаконному збагаченні на суму понад 7,9 млн грн (ст. 368-5 КК України).

За даними слідства, у 2021 році він фактично став власником елітної нерухомості в центрі Києва, 8 земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках, повідомляє пресслужба ДБР.

При цьому посадовець організував складну схеми легалізації майна, залучивши близьке оточення, стверджують правоохоронці.

"Елітну квартиру на Печерську, вартістю понад 9 мільйонів гривень, було оформлено на його близького товариша, який фактично не мав стосунку до придбання. Усі переговори з продавцем, вибір об’єкта, укладання договорів і розрахунки проводила дружина підозрюваного, діючи від імені "номінального" власника", – повідомляють у ДБР.

За інформацією слідства, схожі дії були вжиті й щодо оформлення земельних ділянок та транспорту, для чого також використовували підставних осіб та фіктивні договори, а більшість платежів здійснювали готівкою або з рахунків третіх осіб.

"При цьому законні доходи посадовця не могли покрити навіть третину витрат, а підтверджену різницю між офіційними статками та реальними активами слідство оцінило у щонайменше 7 млн 925 тис. грн", – зазначається у повідомленні.

У пресслужбі ДП "Ліси України" підтвердили, що затриманий – гендиректор підприємства Юрій Болоховець. Водночас у держпідприємстві відкидають висунуті щодо нього ДБР звинувачення.

"Вилучення носіїв інформації, телефонів, комп’ютерної техніки не підтвердило порушень закону з боку Юрія Болоховця. Всі активи Юрія Болоховця вказані в декларації. Об’єкти, які орендує родина Юрія Болоховця, належать реальним власникам з підтвердженими доходами та набуті законним шляхом", – запевняють у ДП "Ліси України".

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Як повідомлялося, у серпні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про об’єднання 158 державних лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване підприємство "Ліси України", 100% акцій якого належать державі.

У травні 2023 року тимчасов виконуючим обов'язки його директора призначили Юрія Болоховця, який до цього очолював Держлісагентство. Він досі очолює "Ліси України".

За даними телеграм-каналу "Монополіст", держпідприємство "Ліси України" курував заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, якого президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади у вересні 2024 року.