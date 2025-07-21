БЕБ знайло підпільний цех з виробництва сигарет у промислових масштабах на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили нелегальне виробництво сигарет з використанням професійного обладнання у Закарпатській області.

За даними слідства, незаконне виготовлення тютюнових виробів без відповідного маркування в одному з місцевих гаражних кооперативів налагодив мешканець Ужгорода, передає пресслужба БЕБ.

"За допомогою спеціального обладнання, в антисанітарних умовах та без будь-яких дозвільних документів виготовляв сигарети й пакував їх в пачки по 20 штук без марок акцизного податку", – зазначається у повідомленні.

Під час проведення огляду приміщення детективи виявили та вилучили один фасувальний та два станки для виготовлення сигарет. Крім того, вилучено понад 15 тис. сигаретних гільз та 3 тис. одиниць готової продукції, 122 пустих пачок для сигарет, тютюн, мобільний телефон.

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, додали у БЕБ.











Як повідомлялося, на початку липня детективи (БЕБ) викрили підпільний цех з виробництва сигарет у Харкові. Під час обшуків в організаторів співробітники БЕБ вилучили 9 виробничих верстатів, сировину для виготовлення сигарет і майже 10 тисяч пачок готової продукції без дозвільних документів.