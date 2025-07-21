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Новини Тіньова економіка
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БЕБ знайло підпільний цех з виробництва сигарет у промислових масштабах на Закарпатті. ФОТОрепортаж

БЕБ знайшло підпільний цех з виробництва сигарет на Закарпатті

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили нелегальне виробництво сигарет з використанням професійного обладнання у Закарпатській області.

За даними слідства, незаконне виготовлення тютюнових виробів без відповідного маркування в одному з місцевих гаражних кооперативів налагодив мешканець Ужгорода, передає пресслужба БЕБ.

"За допомогою спеціального обладнання, в антисанітарних умовах та без будь-яких дозвільних документів виготовляв сигарети й пакував їх в пачки по 20 штук без марок акцизного податку", – зазначається у повідомленні.

Під час проведення огляду приміщення детективи виявили та вилучили один фасувальний та два станки для виготовлення сигарет. Крім того, вилучено понад 15 тис. сигаретних гільз та 3 тис. одиниць готової продукції, 122 пустих пачок для сигарет, тютюн, мобільний телефон.

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, додали у БЕБ.

БЕБ знайшло підпільний цех з виробництва сигарет на Закарпатті
БЕБ знайшло підпільний цех з виробництва сигарет на Закарпатті
БЕБ знайшло підпільний цех з виробництва сигарет на Закарпатті
БЕБ знайшло підпільний цех з виробництва сигарет на Закарпатті
БЕБ знайшло підпільний цех з виробництва сигарет на Закарпатті

Як повідомлялося, на початку липня детективи (БЕБ) викрили підпільний цех з виробництва сигарет у Харкові. Під час обшуків в організаторів співробітники БЕБ вилучили 9 виробничих верстатів, сировину для виготовлення сигарет і майже 10 тисяч пачок готової продукції без дозвільних документів.

Автор: 

цигарки (369) тютюн (358) Бюро економічної безпеки (470) Закарпатська область (286)


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Не відстігнули хазяєва? Чи сьогодні день відкриттів зрадників і корупціонерів?
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21.07.2025 20:17 Відповісти
Панове, чи ви маєте розуміння, якого гі мна напхали вам в ці сигарети?
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21.07.2025 20:19 Відповісти
Там Тищенко суперактивність проявляє. Рейдерить до чого руки дотягуються, та пробує піджати під свій дах лісогосподарства.
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21.07.2025 20:35 Відповісти

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