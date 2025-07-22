Мін’юст подав позов про конфіскацію майна ексрегіонала Олійника. Він допомагав окупантам на Київщині

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів, що належать колишньому нардепу від "Партії регіонів" Володимиру Олійнику.

Відповідний позов подано до суду 21 липня, повідомляє пресслужба міністерства.

У Мін'юсті нагадали, що Олійник є одним із засновників так званого "Комітету спасіння України" та активно бере участь в російських пропагандистських програмах, зокрема в телепрограмі "Вечер с Владимиром Соловьевым" та ток-шоу на телеканалі "Звезда".

"В своїх виступах В. Олійник публічно підтримує та поширює наративи російської пропаганди з метою формування спотвореної позиції на події, які відбуваються в Україні", – наголосили у міністерстві.

Зокрема, заявлено до стягнення такі активи екснардепа:

6 об’єктів нерухомого майна, які знаходяться в місті Черкаси;

1 об’єкт нерухомості, який знаходиться в Київські області;

самохідне, моторне прогулянкове судно;

частку корпоративних прав в ТОВ "Е.С.П. Ткхнології".

Володимир Олійник обіймав посаду мера міста Черкаси (у 1994-2002 роках), був народним депутатом України V, VI (від ВО "Батьківщина") та VII скликань (від "Партії регіонів"). Після подій Революції Гідності виїхав до РФ, де подав позов до московського суду щодо визнання подій в Україні 2014 року "державним переворотом" і в грудні 2016 отримав відповідне рішення. Свідками у справі виступали Віктор Янукович, Микола Азаров та їх соратники. За інформацією правоохоронних органів, в 2022 році Олійник незаконно прибув на тимчасово окуповану територію Київщини (с. Катюжанка, Вишгородський район), щоб допомагати встановленню на ній окупаційного режиму. В цей час він надавав представникам російських медіа інтерв’ю, в яких виправдовував військову агресію РФ щодо України.

Читайте також: США запровадили санкції проти чотирьох українських нардепів

Як повідомлялося, у квітні Вищий антикорупційний суд застосував санкцію у виді стягнення активів в дохід держави до майна ВАТ "Білоруськалій" в Україні.