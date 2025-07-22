БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Тіньова економіка
806 6

БЕБ знайшло нелегальну нафтобазу на Київщині: вилучили 18 мільйонів готівкою і 150 тонн пального. ФОТОрепортаж

БЕБ знайшло нелегальну нафтобазу на Київщині

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили злочинну групу, яка організувала незаконний продаж фальсифікованого пального на території Київщини.

За даними слідства, незаконно виготовлене пальне зберігали на одній із нафтобаз у Білоцерківському районі, передає пресслужба БЕБ.

"Надалі його продавали через мережу підконтрольних автозаправних станцій. АЗС працювали без відповідних сертифікатів якості на пальне та не відображали реалізацію підакцизних товарів у фінансово-господарській звітності", – зазначається у повідомленні.

Під час обшуків на АЗС та нафтопереробному заводі детективи БЕБ вилучили понад 57 тис. літрів бензину, майже 85 тис. літрів дизельного пального та 4,5 тис. літрів скрапленого газу орієнтованою вартістю понад 8 млн грн.

Також вилучено 29 резервуарів для зберігання пального, газорозподільну колонку, 6 паливо-розподільних колонок, помпове обладнання та вантажні автомобілі з автоцистернами, за допомогою яких транспортували пальне.

Крім того, під час обшуків у фігурантів справи вилучили фінансово-господарські документи, чорнові записи, мобільні телефони та готівку на загальну суму понад 18 млн грн (в еквіваленті).

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, додали у БЕБ.

БЕБ знайшло нелегальну нафтобазу на Київщині
БЕБ знайшло нелегальну нафтобазу на Київщині
БЕБ знайшло нелегальну нафтобазу на Київщині
БЕБ знайшло нелегальну нафтобазу на Київщині
БЕБ знайшло нелегальну нафтобазу на Київщині

Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ виявили ще одну нафтобазу у Києві, яка продавала незаконно виготовлене пальне. Тоді під час обшуків на території нафтобази та АЗС вилучили майже 280 тисяч літрів пального орієнтовною вартістю понад 14 млн грн. 

Автор: 

АЗС (1603) контрафакт (60) нафтопродукти (465) Бюро економічної безпеки (470)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може Коломийського випустили??
показати весь коментар
22.07.2025 12:49 Відповісти
А хтось бачив що він сидів? Папку "зеленого лайна" пестують і прикривають з усіх боків. Але для поціновувачів бидло-марахвону це непотрібна інфа.
показати весь коментар
22.07.2025 13:04 Відповісти
І ніхто про це даже не здогадувався !
показати весь коментар
22.07.2025 13:08 Відповісти
Особливо ті, кому кожного місяця заносили конверт...
показати весь коментар
22.07.2025 13:14 Відповісти
Не хочете сказати під прикриттям кого працювали.Не вірю що нелегали,"вага не підйомна".В самих би пупок розв'язався.
показати весь коментар
22.07.2025 13:12 Відповісти
Дивна країна... Нелегальні МАПи, нелегальні тютюнові фабрики, нелегальні меткомбінати, нелегальні АЕС, все може бути нелегальним...
показати весь коментар
22.07.2025 13:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 