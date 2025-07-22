БЕБ знайшло нелегальну нафтобазу на Київщині: вилучили 18 мільйонів готівкою і 150 тонн пального. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили злочинну групу, яка організувала незаконний продаж фальсифікованого пального на території Київщини.

За даними слідства, незаконно виготовлене пальне зберігали на одній із нафтобаз у Білоцерківському районі, передає пресслужба БЕБ.

"Надалі його продавали через мережу підконтрольних автозаправних станцій. АЗС працювали без відповідних сертифікатів якості на пальне та не відображали реалізацію підакцизних товарів у фінансово-господарській звітності", – зазначається у повідомленні.

Під час обшуків на АЗС та нафтопереробному заводі детективи БЕБ вилучили понад 57 тис. літрів бензину, майже 85 тис. літрів дизельного пального та 4,5 тис. літрів скрапленого газу орієнтованою вартістю понад 8 млн грн.

Також вилучено 29 резервуарів для зберігання пального, газорозподільну колонку, 6 паливо-розподільних колонок, помпове обладнання та вантажні автомобілі з автоцистернами, за допомогою яких транспортували пальне.

Крім того, під час обшуків у фігурантів справи вилучили фінансово-господарські документи, чорнові записи, мобільні телефони та готівку на загальну суму понад 18 млн грн (в еквіваленті).

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, додали у БЕБ.











Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ виявили ще одну нафтобазу у Києві, яка продавала незаконно виготовлене пальне. Тоді під час обшуків на території нафтобази та АЗС вилучили майже 280 тисяч літрів пального орієнтовною вартістю понад 14 млн грн.