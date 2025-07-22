Уряд найняв швейцарських юристів для судів за зрив контрактів Міноборони на закупівлю снарядів у 2022 році

Міністерство юстиції 19 грудня 2024 року і 16 липня 2025 року уклало дві угоди з міжнародною юридичною фірмою Staiger Attorneys-at-Law Ltd. (Швейцарія) на надання юридичних послуг для Міноборони на загальну суму $245 тис. (10,27 млн грн).

Суди стосуються невиконаних контрактів на постачання артилерійських снарядів у 2022 році, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Справи за позовами Міноборони до компаній Centcom Global Inc. і Regulus Global LLC із США були розпочаті в Швейцарському арбітражному центрі 18 вересня 2023 року.

Справа проти Regulus Global LLC стосується контракту №403/1/22/224 від 23 червня 2022 року на постачанння снарядів калібру 122 мм: 20 000 штук – реактивних М210Ф для систем БМ-21 "Град" на 20 км та 20 000 штук – для гаубиці D-30 із повним зарядом.

Міноборони сплатило компанії повну вартість контракту $48,73 млн, однак вона поставила лише 8 760 снарядів першого типу, а також 2 494 снаряди другого типу зі зменшеним зарядом, які Міноборони через це не прийняло. Сума позовних вимог складає $13,08 млн та 5% річних.

За даними Financial Times, засновника американської компанії Regulus Global Сомеріндайка у 2012 році звинуватили в шахрайстві під час продажу акцій. Ця фірма мала контракт на суму до $1,7 мільярда з державною компанією "Спецтехноекспорт" на постачання десятків тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, частина з яких вироблялася в країні, що має тісні зв’язки з Росією. Українська сторона заплатила аванс $162,6 млн і 14 млн євро, але звинуватила Regulus у невиконанні контракту та неповерненні коштів. Київ каже, що з вересня 2024 року Regulus припинила спілкування зі "Спецтехноекспортом", який подав арбітражний позов до американської компанії у Лондоні та вимагає стягнути з неї $346 мільйонів.

Справа проти Centcom Global Inc. стосується контракту №403/1/22/36 від 16 березня 2022 року на постачання нових осколково-фугасних боєприпасів калібру 152 мм: 4 000 штук – до гармат 2А36 "Гіацинт-Б" і 4 000 штук – до гаубиць Д-20/2C3.

Міноборони сплатило компанії всю вартість контракту $20,13 млн, але вона поставила лише 1 000 боєприпасів першого типу та 540 боєприпасів другого типу. Сума позовних вимог складає $18,24 млн та 5% річних.

Читайте також: Міноборони виграло міжнародний арбітраж з постачальником бронежилетів та берців на 1 мільярд

У грудні Мін’юст вибрав чотири швейцарські юридичні фірми без конфлікту інтересів і зв’язків з Росією, за підсумками оцінки вартості їх пропозицій угоду уклали зі Staiger Attorneys-at-Law Ltd.

Тому липневу угоду зі Staiger Attorneys-at-Law Ltd на надання послуг у першій половині 2025 року на $210 тис. уклали без конкурсу. Це пояснили тим, що заміна юридичного радника призведе до додаткових витрат.

За умовами угод, погодинна ставка партнера складає $450, радника – $400, старшого юриста – $375, юриста – $350, молодшого юриста – $225. Вони не змінювались із минулого року.

"Staiger" – це відома міжнародна юридична фірма із комерційного права в Швейцарії.