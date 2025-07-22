Рада підтримала ліквідацію незалежності НАБУ і САП. Закон вже передали на підпис Зеленському (оновлено)

Верховна Рада підтримала поправки до законодавства, які позбавляють незалежності Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), повертаючи їх під повний контроль Офісу генпрокурора.

Відповідний законопроєкт №12414 у другому читанні на засіданні у вівторок підтримали 263 народних депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Депутати також доручили негайно підписати законопроєкт, що не дозволяє подати проєкт постанови про скасування цього голосування. Згідно з інформацією на сторінці документа на сайті парламенту, законопроєкт вже підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і його передали на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Хто голосував за ліквідацію незалежності НАБУ і САП

За даними видання ZN.UA, ухвалення законопроєкту підтримали 185 депутатів від "Слуги народу", 18 – від "Платформи за життя і мир", 17 – від групи "Довіра", 15 – від "Батьківщини", 10 – від партії "За майбутнє", 9 – від групи "Відновлення України", 3 – від "Європейської солідарності", 1 – від "Голосу" та низка позафракційних депутатів.

Поіменний список на сайті Верховної Ради ще не опублікований.

Що передбачає законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ і САП

Від початку цей законопроєкт передбачав внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, які мали врегулювати особливості досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти.

Однак вранці 22 липня Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності схвалив поправки до законопроєкту, спрямовані на ліквідацію незалежності НАБУ і САП та повертають антикорупційні органи у підпорядкування генпрокурора.

У НАБУ зазначали, що у випадку ухвалення цього законопроєкту:

генпрокурор отримає доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

отримає право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

зможе закривати розслідування на вимогу сторони захисту;

зможе самостійно вирішувати спори про підслідність;

самостійно підписуватиме або не підписуватиме підозри топпосадовцям;

керівник САП втратить право входити до групи прокурорів, це вирішуватиме тільки генпрокурор.

"Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року разом із міжнародними партнерами, буде зруйнована", – наголошувалося у заяві САП та НАБУ.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня представники СБУ, ДБР та Офісу генпрокурора провели масові обшуки у співробітників НАБУ без ухвал суду.