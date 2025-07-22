На одному з найстаріших родовищ солі в Україні невдовзі відновлять видобуток

На Долинському родовищі в Івано-Франківській області – одному з найстаріших родовищ солі в Україні – невдовзі відновлять видобуток.

Про це повідомив міський голова Долинської територіальної громади Іван Дирів.

"Наше родовище солі є одним із найстаріших в Україні – тут видобували сіль ще з Х століття. До середини ХХ століття Долинський солевиварювальний комбінат був одним із найбільших підприємств міста. Нарешті, після десятиліть занепаду, є надія на повернення колишньої слави Долинській солі", – зазначив Дирів.

За його словами, зараз триває робота над відновленням солевидобутку: активно тривають роботи над проєктом розробки Долинського родовища, а також проводиться ретельна оцінка впливу на довкілля.

До розробки проєктного рішення для майбутнього солевиварювального заводу залучені фахівці державного науково-дослідного і проектного інституту основної хімії "НІОХІМ".

"Спецдозвіл на видобуток кам'яної солі (галіту) ще в 2023 році виграло харківське ТОВ "Планета Комфорт". Керівник цієї компанії взявся за справу з неабиякою серйозністю та скрупульозністю, що вселяє оптимізм щодо майбутнього Долинської солі. Його бачення та відданість проєкту є ключовими факторами у цьому відродженні", – додав Дирів.

Нагадаємо, у квітні 2022 року через російську повномасштабне вторгнення зупинилося найбільше в Європі підприємство з видобутку солі – ДП "Артемсіль".

У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський заявляв, що родовище солі на Закарпатті зможе забезпечити кухонною та технічною сіллю усю Україну.

На початку січня 2025 року видобуток кам’яної солі на Тереблянському родовищі в Закарпатській області законсервували через конфлікт між співвласниками компанії, яка ним займалася.