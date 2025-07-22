Нацкомісія планує підвищити прайс-кепи на ринку електроенергії з порушенням процедури, – експерт

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує вкотре підвищити прайс-кепи на ринку електроенергії.

Однак ця ініціатива НКРЕКП порушує процедуру ухвалення рішення і внесена виключно в інтересах виробників електроенергії, заявив експерт Олексій Кущ у коментарі виданню "Апостроф".

Зокрема, Нацкомісія планує підвищення максимальних граничних цін на "ринку на добу наперед" (РДН) та "внутрішньодобовому ринку" (ВДР) у часовому діапазоні з 17:00 до 23:00 майже вдвічі – до 15 000 грн за МВт-год.

"Перш за все, слід зазначити, що пропозиція Департаменту енергоринку НКРЕКП підняти вечірній піковий прайс-кеп з’явилася у день переформатування Кабміну. Тобто, нова міністерка пані Гринчук навіть не знала про тарифні сюрпризи", – зауважив Кущ.

Він додав, що рішення про підвищення прайс-кепів було ухвалене з порушенням процедури, а самі слухання в Департаменті енергоринку НКРЕКП експерт назвав "бутафорськими".

"Ані споживачів, ані представників генерації, яка забезпечує ПСО, не було на цьому заході. Були лише великі імпортери та один найбільший приватний виробник електроенергії, вугільні потужності якого максимально працюють у часовому діапазоні з 17:00 до 23:00", – наголосив Кущ.

Експерт також пояснив, з чим може бути пов'язана така терміновість у подвійному підвищенні прайс-кепів.

"Період з кінця липня і весь серпень – це період неймовірної спеки в Європі. Попит на електроенергію в цей час шалений, ціни зростають. От і в Україні хтось вирішив "підзаробити" на ажіотажі. А розплачуватися будуть, як завжди споживачі: промисловість та населення. Зараз інфляція майже 15%, не виключено, що показник зросте до 20% завдяки непрозорим діям регулятора", – додав Олексій Кущ.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вже розпочинала процедуру перегляду граничних цін ("прайс-кепів") на електроенергію для непобутових споживачів. Але тоді остаточне рішення про їх підвищення не ухвалили.