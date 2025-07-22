Японія може побудувати перший після катастрофи на АЕС "Фукусіма" ядерний реактор

Японська комунальна компанія Kansai Electric Power заявила, що відновить дослідження щодо можливості будівництва нового реактора на АЕС "Міхама" в префектурі Фукуї. Проєкт був призупинений після цунамі 2011 року, яке спричинило найбільшу в країні аварії на АЕС "Фукусіма".

Про це пише Financial Times.

Відновлення наменує собою перший крок японської енергетичної компанії до просування конкретних планів будівництва атомної електростанції з нуля після катастрофи.

Kansai Electric заявила, що ядерна енергетика є важливою для Японії для досягнення трьох її цілей: енергетичної безпеки, економічного зростання та скорочення викидів вуглецю.

Японія вже відкрила 14 з 54 реакторів, які були зупинені після катастрофи на "Фукусімі", довівши частку цього джерела енергії до 8,5% від загального обсягу виробництва електроенергії, але далеко від 30%, які вона забезпечувала до 2011 року.

Повернення Японії до ядерної енергетики прискорилося за часів колишнього прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди в 2022 році, після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до зростання світових цін на газ.

Відтоді японський уряд зайняв сприятливу позицію щодо будівництва нових атомних електростанцій, оскільки багато існуючих реакторів будуть виведені з експлуатації.

Японія завершила будівництво свого останнього нового реактора у 2009 році. J-Power, ще одна японська комунальна компанія, також розпочала будівництво АЕС "Ома" в північній префектурі Аоморі в 2008 році, але прогрес загальмувався після "Фукусіми", і завершення може зайняти ще кілька років.

У лютому уряд Японії переглянув ядерну політику в своєму останньому енергетичному плані, прагнучи досягти 20% електроенергії Японії з атомної енергії до 2040 року.

Kansai Electric експлуатує сім реакторів, що є найбільшою кількістю серед усіх комунальних підприємств Японії, але п'ять із них працюють понад 40 років. Законодавці дозволили реакторам працювати до 60 років за умови отримання регуляторних схвалень, але, за оцінками, нові електростанції потребуватимуть до 20 років від початкового дослідження до завершення.

Компанія прагне побудувати реактор наступного покоління, використовуючи технологію, яка вважається безпечнішою.

Але компанія попередила, що геологічне дослідження може тривати роками, і багато інших факторів, таких як політична опозиція та витрати на будівництво, будуть життєво важливими для остаточного рішення щодо того, чи продовжувати будівництво нового реактора.

Нагадаємо, аварія на АЕС "Фукусіма-1" сталася у березні 2011 року, коли внаслідок удару цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання та охолодження. В результаті в трьох енергоблоках відбулося розплавлення палива, яке пропалило захисні корпуси реакторів.