Санкції працюють: Другий танкер відмовився завантажувати дизель індійського НПЗ "Роснєфті"

Ще один танкер скасував завантаження 35 тис. тонн дизельного пального, виробленого на НПЗ Nayara Energy в Індії.

Це вже друге судно за два дні, яке відмовилося від завантаження пального на цьому НПЗ після запровадження санкцій ЄС, повідомляє Reuters, посилаючись на дані джерел у галузі та дані LSEG про відстеження суден.

Замість цього судно планує 1 серпня взяти на борт аналогічний обсяг пального в Кувейті та доправити його до Східної Африки

Наразі судно Chang Hang Xing Yun досі стоїть на рейді біля західного узбережжя Індії. Джерела в галузі припускають, що банки та страховики ЄС можуть відмовлятися обслуговувати операції Nayara, через що фрахтувальники перестраховуються та змінюють маршрути.

Рніше нафтотанкeр Talara, зафрахтований BP, вийшов з індійського порту Вадінар не завантаженим після того, як Євросоюз у п’ятницю ввів санкції проти НПЗ Nayara Energy.

Nayara – один із двох приватних експортерів пального в Індії, 49,1% його акцій належить "Роснєфті". Nayara Energy експлуатує нафтопереробний завод потужністю 400 тис. барелів на добу та має у власності майже 7 тис. точок із продажу палива по всій Індії. Компанія також зводить інтегрований нафтохімічний завод поруч зі своїм нафтопереробним заводом.

Як повідомлявсь, до схваленого країнами ЄС минулої п'ятниці 18-го пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості.

Зокрема, ЄС запровадив заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти. Втім, у понеділок стало відомо, що ця заборона набуде чинності лише з 21 січня 2026 рокуі не поширюватиметься на імпорт нафтопродуктів з Норвегії, Великої Британії, США, Канади та Швейцарії.

Водночас Nayara Energy, що управляє другим за величиною в Індії нафтопереробним заводом, було включено до списку індивідувальних санкцій ЄС.