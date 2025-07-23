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Новини Індустрія дронів
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Виробники дронів-перехоплювачів отримали державні контракти на 3 мільярди гривень, – Шмигаль

Індустрія дронів

Шмигаль про надходження Україні заморожених російських активів

З виробниками дронів-перехоплювачів загалом укладено 4 контракти на загальну суму понад 3 мільярди гривень.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з командою Мінцифри, виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України.

"Велику увагу приділили дронам-перехоплювачам, які здатні протидіяти російським "шахедам". Президент поставив завдання розвивати цей напрям. І маємо вже чотири держконтракти з виробниками. Цього тижня також говорили з великими державними банками про кредитування виробників під держгарантії", – написав Шмигаль.

Він додав, що Міноборони також веде перемовини з партнерами про залучення фінансування на закупівлю таких перехоплювачів. За словами міністра, вже досягнуто перших домовленостей у цьому напрямку.

Як повідомлялося, Міноборони також готує зміни до постанови уряду, які дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції оборонного призначення у контрактах за державним замовленням.

Автор: 

безпілотник (565) Міноборони (1003) дрони (403) Шмигаль Денис (1551)


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