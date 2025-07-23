Вкладникам колишнього "Альфа-Банку" пропонують домовитися: юрист попередив про ризики

Українським власникам боргових зобов'язань, пов'язаних із колишнім "Альфа-Банком", почали пропонувати укладання угод щодо повернення коштів.

Про це повідомив юрист Ростислав Кравець, передає РБК-Україна.

За словами Кравця, йдеться про так звані Loan Participation Notes (LPN), які випускалися через складну транскордонну фінансову схему за участі підсанкційних російських акціонерів банку.

Кравець зауважив, що окремі вкладники, які раніше подали позови до суду та отримали позитивні рішення, зараз отримують пропозиції погодитися на відтерміноване повернення коштів. Зокрема, йдеться про сценарій, за якого виплати відбудуться лише в разі позитивного рішення міжнародного суду на користь ексвласників банку – зокрема Михайла Фрідмана.

Втім, є потенційні юридичні наслідки участі у подібних домовленостях. Серед іншого укладання мирових угод за участі підсанкційних осіб може розглядатися як опосередковане сприяння країні-агресору.

"Щодо колишніх власників банку вже діють санкції, зокрема і в Україні. Участь у схемах, що прямо або опосередковано підтримують реалізацію їхніх претензій проти держави, може викликати питання з боку правоохоронних органів", – сказав Кравець.

Частина вкладників продовжує захищати свої інтереси в судах і вже має на руках рішення на свою користь. Кравець закликає добиватися повернення коштів у правовий спосіб.

Що таке LPN і чому виникла проблема

До повномасштабного вторгнення "Альфа-Банк Україна" залучав кошти клієнтів через кіпрську структуру ABH Ukraine Limited, яка через компанію E.M.I.S. Finance B.V. (Нідерланди) випускала LPN – боргові інструменти, що розміщувалися серед українських бізнесменів та приватних інвесторів через A-Club.

Папери пропонувалися як альтернатива валютним депозитам – із дохідністю 5-12% річних. На відміну від класичних вкладів, LPN не підпадали під захист Фонду гарантування вкладів і фактично залишалися поза межами банківського регулювання.

Станом на лютий 2022 року в обігу перебували LPN на суму понад $400 млн. Після введення санкцій проти акціонерів банку, емітент – E.M.I.S. Finance – припинив обслуговування зобов'язань, а самі акціонери звернулися до міжнародних судів із вимогами компенсації понад $1,4 млрд з боку України.

Нагадаємо, 21 липня 2025 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про активізацію заходів щодо встановлення, ідентифікації та стягнення активів осіб, до яких застосовано санкції у вигляді блокування. У рішенні йдеться про необхідність вжити заходів протягом трьох місяців.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2023 року зареєстрована у Люксембурзі ABH Holdings S.A., яка належить російським мільярдерам Михайлу Фрідману та Петру Авену, подала позов проти України на суму понад $1 млрд через націоналізацію "Сенс Банку" (колишній "Альфа-Банк Україна").

Фрідман і Авен – засновники та акціонери російської "Альфа-Груп". У 2022 році вони опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман жив у Лондоні, хоча і скаржився на санкції. Потім він спочатку переїхав до Ізраїлю, а після загострення безпекової ситуації в цій країні – до Москви. Петр Авен має громадянство Латвії і виїхав до цієї країни з Великої Британії.

Після повернення до РФ Петр Авен і Михайло Фрідман назвали помилкою свої мільярдні інвестиції в європейські країни.