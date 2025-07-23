Фонд гарантування виграв перший груповий позов проти Росії на 500 мільйонів гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб України виграв уже другий позов до Росії за збитками банків, що виводяться з ринку.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Так, 17 липня 2025 року Господарський суд Києва повністю задовольнив позовні вимоги Фонду до РФ на загальну суму 498,5 млн грн.

Це груповий позов, у якому об'єднано п'ять банків, що зазнали збитків унаслідок російської збройної агресії: ПАТ "Грін Банк", ПАТ "Ерде Банк", ПАТ "Укргазпромбанк", ПАТ "Банк "Таврика", ПАТ "Фортуна-Банк".

Активи цих банків, як-от частина об'єктів нерухомості, кредитного портфелю (це, переважно, заставне майно та/або позичальники за місцем реєстрації), знаходилися на територіях Донецької та Луганської областей, що були окуповані Росією в 2014 році. Внаслідок цього банки втратили змогу розпоряджатись цим майном.

"Загалом збитки банків від дій Росії з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення ми попередньо оцінюємо у 84 млрд грн. За ними будуть подані позови, а отримані судові рішення у перспективі дозволять порушити питання про стягнення збитків з росії на міжнародній арені", – наголосила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

На сьогодні суди розглядають ще два позови Фонду проти Росії за втратами банків до початку повномасштабної війни.

Один позов до Росії на суму 651 млн грн у справі ПАТ "КБ "Промекономбанк" нещодавно був переданий Верховним Судом на новий розгляд до суду першої інстанції.

Інший груповий позов, де об'єднано збитки банків ПАТ "Банк "Київська Русь", ПАТ "КБ "Актив-Банк", ПАТ "Енергобанк", ПАТ "Банк Петрокомерц-Україна", на понад 920 млн грн, був поданий Фондом до суду в травні 2025 року.

У січні 2024 року Фонд гарантування вкладів виграв перший суд за позовами до Росії. Господарський суд Києва ухвалив позитивне рішення 23 січня 2024 року та постановив стягнути з Росії понад 1,9 млрд грн у справі банку "Український фінансовий світ".

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів подав об'єднаний позов проти Росії в березні цього року.