АМКУ торік отримав лише 6% від суми накладених штрафів, – Рахункова палата

Антимонопольний комітет України в 20204 році наклав штрафи на загальну суму 1,02 млрд грн, однак реально в державний бюджет було сплачено лише 59,2 млн грн, що менше 6%.

Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати за результатами аналізу звіту АМКУ за минулий рік.

Так, Рахункова палата зазначила про зниження у 2024 році рівня надходжень до державного бюджету штрафів і пені, накладених АМКУ.

Загалом на кінець року сума несплачених штрафів становила 15,1 млрд грн, із яких 8,1 млрд грн – за рішеннями, що оскаржуються в судах. Причиною цьому є чинна норма закону, що передбачає автоматичне зупинення виконання рішення АМКУ при його оскарженні.

Окрім того, в звіті аудитори вказують, що АМКУ не забезпечив належного обґрунтування та підтвердження економічного ефекту від своєї діяльності (6,3 млрд грн).

Згідно з внутрішніми нормативними документами, АМКУ визначає цю суму шляхом застосування фіксованого коефіцієнта у розмірі 5% обсягу відповідного ринку.

"Такий підхід не закріплений міжнародними документами, а є внутрішнім нормативним підходом Комітету, та не має належного економічного чи наукового обґрунтування", – зазначили в Рахунковій палаті.

Серед окремих джерел наповнення бюджету Комітетом: адміністративні штрафи та санкції. Однак звіт АМКУ не містить систематизованої інформації щодо накладення та стягнення згаданих штрафів – відсутні дані про несплачені штрафи, причини їх нестягнення чи скасування.

Як повідомлялося, раніше Рахункова палата провела фінансовий аудит Фонду державного майна України за 2024 рік і виявила заниження в консолідованій фінансовій звітності Фонду загальної суми довгострокових фінансових інвестицій та власного капіталу на майже 16,5 млрд грн.

Упродовж 2024 року Рахункова палата перевірила 304 об'єкти та затвердила 54 звіти за результатами аудитів. Сума виявлених порушень і недоліків під час управління публічними фінансами становила майже 217,5 млрд грн.