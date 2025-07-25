Військові замовили імпортні безпілотні машини для розмінування на 160 мільйонів

Індустрія дронів

Військова частина Т0950 (Закарпатська область) 18 липня за результатами тендеру уклала угоду із ТОВ "Сучасні вантажівки" на постачання машин для розмінування вартістю 158,69 млн грн.

За її умовами, до кінця року замовник отримає три гусеничні машини для розмінування по 34 млн грн, або $812 тис. за одиницю, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Йдеться про машини FAE PT-300 D:MINE на дистанційному керуванні виробництва італійської компанії FAE Group S.р.А. Вони мають дизельний двигун CAT потужністю 275 кінських сил і незалежний привід трансмісії для руху і робочих органів. А саме ротора 300/FD-250 Flail із 36 ланцюговими молотками та фрези 300/TD-250 Tiller з 68 фіксованими зубами.

Разом із кожною машиною замовили комплект запасних частин та розхідних матеріалів для проведення обслуговування з розрахунку на 2 000 мотогодин по 13,98 млн грн, або $118 тис. за кожен.

Отже, вартість машини разом із комплектом запчастин на 2 000 мотогодин становить 38,92 млн грн, або $930 тис.

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У лютому 2024 року Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС замовив "Сучасним вантажівкам" таку машину з комплектом запчастин для експлуатації протягом 2 000 мотогодин майже за такою ж ціною – 35,28 млн грн, або $939 тис. Але тоді комплект запчастин відрізнявся, зокрема, він мав включав удвічі менше ланцюгових молотків – 360 проти нинішніх 720 тощо.

Раніше, у січні 2024 року цей же підрозділ ДСНС замовляв "Сучасним вантажівкам" таку машину із так само меншим комплектом запчастин трохи дешевше – за 32,64 млн грн, або $854 тис. Різниця з лютневою ціною може пояснюватись тим, що той аукціон відбувся ще в листопаді 2023 року, а потім тендер затягнувся через оскарження.

Також військові замовили три низькорамні трали K.SLS 3/0N-18/30 виробництва німецької Kassbohrer у Туреччині з платформою 9,24 м і вантажопідйомністю 18 тонн по 4,92 млн грн.

Фірма "Сучасні вантажівки" отримала замовлення без конкуренції, бо єдина прийшла на спрощену закупівлю.

Підприємство входить у групу родини Мещаніних. Головним активом цієї групи є автомобільний холдинг "Автек", а ключовою особою – Євгеній Мещанін.

Засновниками "Сучасних вантажівок" є ТОВ "Супермаркет запчастин Автек" і ПАТ "ЗНВКІФ "Коннект", а кінцевим бенефіціаром – сестра підприємця Ольга Мещаніна.