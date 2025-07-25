НАБУ провело обшуки у колишнього заступника голови ОП з економіки Шурми у Німеччині, – ЗМІ
Детективи Національного антикорупційного агентства (НАБУ) у липні провели обшуки в будинку ексзаступника голови Офісу президента Андрія Єрмака Ростислави Шурми, який після свого звільнення з посади виїхав до Німеччини.
Ці обшуки відбулися два тижні тому, пише УП із посиланням на джерела серед народних депутатів.
За інформацією видання, детективи НАБУ провели обшуки за адресою проживання Шурми в передмісті Мюнхена спільно з німецькими правоохоронцями й вилучили його телефон.
За інформацією видання, обшуки у Шурми стали однією з останніх краплин для президента Володимира Зеленського, який вже за тиждень публічно звинуватив НАБУ і САП у "неефективності" і підписав закон про суттєве обмеження незалежності цих органів.
Шурма був куратором Офісу президента Зеленського над всією економікою країни, він досі входить до наглядової ради "Нафтогазу" і бере участь у засіданнях по відеозв'язку.
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Як повідомлялося, НАБУ розслідує справу за фактом імовірного заволодіння або зловживання під час виплат за "зеленим тарифом" за електроенергію сонячним електростанціям брата Шурми, які перебували на окупованих територіях і не могли передавати електроенергію в об'єднану енергосистему України.
Президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента на початку вересня 2024 року.
Після відставки Шурма, батько трьох неповнолітніх дітей, покинув Україну і поїхав до Німеччини, де від початку повномасштабного вторгнення проживала його родина. Залишив країну і брат Ростислава Шурми Олег, отримавши підстави після народження третьої дитини.
За інформацією джерел УП в правоохоронних органах, обидва брати не приїжджають в Україну. Хоча Ростислав, за даними джерел "Української правди", відвідав українську конференцію з відновлення в Римі 10-11 липня.
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Сьогодні починає зʼявлятися інформація про те, що за адресам Шурми в Україні теж розпочалися обшуки. (НАБУ проводить)
Слідкуємо за подіями.
піднімаймо сраки і гайда !
бо ходять поки що одні діти
.
вы серьезно? сравнивать ... с пальцем такое себе
он и не пытался. ох уж эти сказочники...
Ведь у него не было поддержки в лице ФСБ РФ
И кремлевской пропаганды
тогда ваши сравнения тем более не уместны
Для того, щоб підтвердити це, достатньо відкрити текст прийнятого під тиском Банкової закону і прочитати одну новелу. Її мало хто помітив у новому законі.
Згідно цього закону, підозру керівнику Офісу президента і його заступникам тепер може вносити лише Генеральний прокурор (якого він же і назначив).
Зрозуміло тепер, кого захищав цей закон?
Цим законом не ліквідовують НАБУ. Цим законом
Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру підпорядковують Генпрокурору. Таким чином,
Генпрокурор може сам визначати, хто з прокурорів розслідуватиме справу, матиме доступ до усіх проваджень. Із доданих супер повноважень"
згідно цієї новели тіко генпрокурор зараз може повідомляти підозру нардепу, кандидату у президенти, прем'єр-міністру, членам кабміну, дректору дбр та його заступникам, держслужбовцю категорії "а", директору набу та його заступнику, голові та членам рахункової палати, директору беб та його заступникам (ст.481 кпк України)
до цього таку підозру мав право повідомляти заступник генпрокурора-керівник сап
отака муйня
Саме це хлєбало на повному серйозі пропонувало унеможливити готівковий розрахунок.
Цікаво.
Скільки чемоданів кешу було вилучено під час обшуку.