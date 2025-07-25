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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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НАБУ провело обшуки у колишнього заступника голови ОП з економіки Шурми у Німеччині, – ЗМІ

НАБУ провело обшуки у колишнього заступника голови ОП Шурми

Детективи Національного антикорупційного агентства (НАБУ) у липні провели обшуки в будинку ексзаступника голови Офісу президента Андрія Єрмака Ростислави Шурми, який після свого звільнення з посади виїхав до Німеччини.

Ці обшуки відбулися два тижні тому, пише УП із посиланням на джерела серед народних депутатів.

За інформацією видання, детективи НАБУ провели обшуки за адресою проживання Шурми в передмісті Мюнхена спільно з німецькими правоохоронцями й вилучили його телефон.

За інформацією видання, обшуки у Шурми стали однією з останніх краплин для президента Володимира Зеленського, який вже за тиждень публічно звинуватив НАБУ і САП у "неефективності" і підписав закон про суттєве обмеження незалежності цих органів.

Шурма був куратором Офісу президента Зеленського над всією економікою країни, він досі входить до наглядової ради "Нафтогазу" і бере участь у засіданнях по відеозв'язку.

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Як повідомлялося, НАБУ розслідує справу за фактом імовірного заволодіння або зловживання під час виплат за "зеленим тарифом" за електроенергію сонячним електростанціям брата Шурми, які перебували на окупованих територіях і не могли передавати електроенергію в об'єднану енергосистему України.

Президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента на початку вересня 2024 року.

Після відставки Шурма, батько трьох неповнолітніх дітей, покинув Україну і поїхав до Німеччини, де від початку повномасштабного вторгнення проживала його родина. Залишив країну і брат Ростислава Шурми Олег, отримавши підстави після народження третьої дитини. 

За інформацією джерел УП в правоохоронних органах, обидва брати не приїжджають в Україну. Хоча Ростислав, за даними джерел "Української правди", відвідав українську конференцію з відновлення в Римі 10-11 липня.

Автор: 

НАБУ (1567) Німеччина (1911) обшук (615) Шурма Ростислав (81)


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Топ коментарі
+7
https://t.me/oleksiihoncharenko/48584 Олексій Гончаренко:
......

Сьогодні починає зʼявлятися інформація про те, що за адресам Шурми в Україні теж розпочалися обшуки. (НАБУ проводить)

Слідкуємо за подіями.
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25.07.2025 13:35 Відповісти
+6
Возьмите уже их босса,кому еще не понятен первоисточник всего казнокрадства?
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25.07.2025 13:36 Відповісти
+5
У Зеленського підгоріло від розуміння, що коли він з'їбеться з України у свій маєток у Великобританії - це не грарантує що до нього не прийдуть НАБУ.
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25.07.2025 13:39 Відповісти
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https://t.me/oleksiihoncharenko/48584 Олексій Гончаренко:
......

Сьогодні починає зʼявлятися інформація про те, що за адресам Шурми в Україні теж розпочалися обшуки. (НАБУ проводить)

Слідкуємо за подіями.
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25.07.2025 13:35 Відповісти
Сьогодні о 20-00 знову мітинг !

піднімаймо сраки і гайда !
бо ходять поки що одні діти

.
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25.07.2025 15:05 Відповісти
Возьмите уже их босса,кому еще не понятен первоисточник всего казнокрадства?
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25.07.2025 13:36 Відповісти
Наглядова рада Нафтогазу - там гуляють мільйонні зарплати - за ким вони наглядають? - друг за другом?
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25.07.2025 13:37 Відповісти
У Зеленського підгоріло від розуміння, що коли він з'їбеться з України у свій маєток у Великобританії - це не грарантує що до нього не прийдуть НАБУ.
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25.07.2025 13:39 Відповісти
Третя дитина у брата була на стороні - чи в нас всі діти рахуються?
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25.07.2025 13:41 Відповісти
А у них три на двох
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25.07.2025 13:54 Відповісти
"похож на знаменитого АЛЬ КАПОНЕ"

вы серьезно? сравнивать ... с пальцем такое себе
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25.07.2025 13:50 Відповісти
"У Аль КАПОНЕ не получилось стать президентом"

он и не пытался. ох уж эти сказочники...
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25.07.2025 14:16 Відповісти
Естественно
Ведь у него не было поддержки в лице ФСБ РФ
И кремлевской пропаганды
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25.07.2025 14:18 Відповісти
"Ведь у него не было поддержки в лице ФСБ РФ"

тогда ваши сравнения тем более не уместны
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25.07.2025 14:24 Відповісти
"Куратори" хренові ...
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25.07.2025 13:44 Відповісти
" почалася бліц атака на НАБУ.
Для того, щоб підтвердити це, достатньо відкрити текст прийнятого під тиском Банкової закону і прочитати одну новелу. Її мало хто помітив у новому законі.
Згідно цього закону, підозру керівнику Офісу президента і його заступникам тепер може вносити лише Генеральний прокурор (якого він же і назначив).
Зрозуміло тепер, кого захищав цей закон?
Цим законом не ліквідовують НАБУ. Цим законом
Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру підпорядковують Генпрокурору. Таким чином,
Генпрокурор може сам визначати, хто з прокурорів розслідуватиме справу, матиме доступ до усіх проваджень. Із доданих супер повноважень"
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25.07.2025 13:48 Відповісти
не тіки цих персонажів виведено з-під удару керівника сап
згідно цієї новели тіко генпрокурор зараз може повідомляти підозру нардепу, кандидату у президенти, прем'єр-міністру, членам кабміну, дректору дбр та його заступникам, держслужбовцю категорії "а", директору набу та його заступнику, голові та членам рахункової палати, директору беб та його заступникам (ст.481 кпк України)
до цього таку підозру мав право повідомляти заступник генпрокурора-керівник сап
отака муйня
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25.07.2025 15:16 Відповісти
І гляньте--жодна мразота не мобілізувалась і навіть жодного не забусярили🤣🤣🤣
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25.07.2025 13:51 Відповісти
Нагадую.
Саме це хлєбало на повному серйозі пропонувало унеможливити готівковий розрахунок.

Цікаво.
Скільки чемоданів кешу було вилучено під час обшуку.
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25.07.2025 13:51 Відповісти
Не сміши...
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25.07.2025 13:58 Відповісти
Та в тому ОП суцільна шаурма з почесним презедентом на її чолі!
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25.07.2025 13:57 Відповісти
Цікаво зіллє хрипатий штурму чи ні?
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25.07.2025 14:07 Відповісти
А чому шаурма сиди за кордоном? Він же призовного віку. Ну поки ошивався в опі то зрозуміло, а зараз яка в нього броня?
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25.07.2025 14:22 Відповісти
читаємо вище- троє дітей.
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25.07.2025 14:28 Відповісти
Так вони всі понастругували байстюків за час війни, щоб не служити.
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25.07.2025 14:29 Відповісти
Цього не знаю.
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25.07.2025 14:31 Відповісти
Ось це Зеля команду зібрав ,або корупціонер ,або ворог України ,для патріотів ,професіоналів ,порядних місця немає в ОП.
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25.07.2025 14:41 Відповісти
Шаурма вже з'їпалась, його шеф Ірьмак ще мутить...
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25.07.2025 14:54 Відповісти

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