НАБУ провело обшуки у колишнього заступника голови ОП з економіки Шурми у Німеччині, – ЗМІ

Детективи Національного антикорупційного агентства (НАБУ) у липні провели обшуки в будинку ексзаступника голови Офісу президента Андрія Єрмака Ростислави Шурми, який після свого звільнення з посади виїхав до Німеччини.

Ці обшуки відбулися два тижні тому, пише УП із посиланням на джерела серед народних депутатів.

За інформацією видання, детективи НАБУ провели обшуки за адресою проживання Шурми в передмісті Мюнхена спільно з німецькими правоохоронцями й вилучили його телефон.

За інформацією видання, обшуки у Шурми стали однією з останніх краплин для президента Володимира Зеленського, який вже за тиждень публічно звинуватив НАБУ і САП у "неефективності" і підписав закон про суттєве обмеження незалежності цих органів.

Шурма був куратором Офісу президента Зеленського над всією економікою країни, він досі входить до наглядової ради "Нафтогазу" і бере участь у засіданнях по відеозв'язку.

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Як повідомлялося, НАБУ розслідує справу за фактом імовірного заволодіння або зловживання під час виплат за "зеленим тарифом" за електроенергію сонячним електростанціям брата Шурми, які перебували на окупованих територіях і не могли передавати електроенергію в об'єднану енергосистему України.

Президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента на початку вересня 2024 року.

Після відставки Шурма, батько трьох неповнолітніх дітей, покинув Україну і поїхав до Німеччини, де від початку повномасштабного вторгнення проживала його родина. Залишив країну і брат Ростислава Шурми Олег, отримавши підстави після народження третьої дитини.

За інформацією джерел УП в правоохоронних органах, обидва брати не приїжджають в Україну. Хоча Ростислав, за даними джерел "Української правди", відвідав українську конференцію з відновлення в Римі 10-11 липня.