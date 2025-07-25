Нелегальні сигарети продавали у столичних кіосках: БЕБ вилучило продукції на 5 мільйонів. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили схему реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку у торгових точках у Києві.

За даними слідства, незаконне зберігання та продаж контрафактних сигарет у столиці організувала група осіб, продукцію продавали через торговельні точки без відповідних дозвільних документів, передає пресслужба БЕБ.

У межах кримінального провадження детективи провели 17 обшуків, за результатами яких вилучили понад 15 тисяч пачок сигарет з марками та без них, 12 тисяч одиниць рідин для електронних сигарет, пакування для рідин, мікроавтобус, $9,3 тис., 730 тис. гривень, чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Орієнтовну вартість вилученої продукції у БЕБ оцінили у близько 4,5 млн грн.













Як повідомлялося, раніше БЕБ викрило мережу в Києві, яка незаконно виготовляла та продавала електронні сигарети. За місцями продажу нелегальної підакцизної продукції та складах провели 19 обшуків та вилучили продукцію орієнтовною вартістю 40 млн грн.