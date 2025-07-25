Під час опалювального сезону всі атомні блоки працюватимуть на повну потужність, – "Енергоатом"

Усі роботи з перевантаження палива та ремонтів енергоблоків АЕС України здійснюються з належною якістю та за графіком, затвердженим Міністерством енергетики.

Про це заявив керівник "Енергоатому" Петро Котін під час робочого візиту на Хмельницьку атомну електростанцію.

"У деяких випадках ми досягаємо навіть кращих результатів, завдяки більш ефективній організації процесів. Ми гарантуємо, що всі атомні блоки під час опалювального сезону працюватимуть на повну потужність", – підкреслив Котін.

Він також зробив акцент на нарощуванні національного виробництва запасних частин та обладнання для потреб атомної енергетики.

За словами Котіна, раніше така продукція в Україні не виготовлялася, однак у межах програми заміщення російських поставок процес переходу на обладнання власного виробництва вже наближається до фінального етапу.

Як повідомлялося, на початку квітня "Енергоатом" вивів у планові ремонти два енергоблоки і до кінця серпня збирається завершити їх на всіх дев'яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7,88 ГВт. Всі вони розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.