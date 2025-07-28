Експрезидент авіакомпанії МАУ отримав підозру в ухиленні від сплати податків на 160 мільйонів
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру експрезиденту української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
За даними слідства, авіаперевізник уклав низку лізингових договорів про оренду літаків у кіпрської компанії, але безпідставно застосував пільгову ставку оподаткування під час виплат за цими угодами, передає пресслужба БЕБ.
Зокрема, користуючись Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0% замість 10%. Проте застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.
"Таким чином експрезидент, за попередньою змовою з головним бухгалтером та іншими особами, які у тому числі контролювали діяльність української та кіпрської компаній, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України в розмірі більше ніж 164,5 млн грн", – зазначається у повідомленні БЕБ.
БЕБ не вказує прізвища підозрюваного та назву авіакомпанії, зазнаючи лише, що вона "афілійована до одного з українських олігархів". Таким чином, може йтися про авіакомпанію МАУ, спісвласником якої був Ігор Коломойський.
З 2004 по 2019 рік авіакомпанію МАУ очолював Юрій Мірошніков, у 2019-2022 роках – Євгеній Дихне. Після цього авіакомпанію недовго очолювали Кирило Звонарьов та Ганна Борсоннік.
З 2022 року МАУ припинила діяльність, а її літаки почали передавати авіакомпанії Windrose, яка також належить групі Коломойського.
Відтак, детективи Бюро повідомили про підозру колишньому президенту авіакомпанії про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:
- за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.
Наразі, досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, додали у БЕБ.
МАУ та Коломойський
Авіакомпанія МАУ була створена у 1992 році як спільне підприємство України та західних інвесторів для польотів з Києва до країн Європи на іноземних літаках. У 2011 році держава продала свою частку МАУ 61,58% приватним особам.
Серед нових власників компанії був колишній співвласник збанкрутілої авіакомпанії "АероСвіт" Арон Майберг. За даними ЗМІ, серед акціонерів МАУ після її приватизації також були колишній міністр інфраструктури Борис Колесніков і брат ексміністра Дмитра Табачника Михайло.
У 2015 році Ігор Коломойський, який був власником "АероСвітом" разом з Майбергом, визнав, що купив частку МАУ у Колесникова.
У 2022 року МАУ припинила польоти на тлі конфлікту Майберга та Коломойського. На початку 2023 року Майберг вийшов із засновників МАУ, а також пішов з наглядової ради авіаперевізника. Відтак, компанія залишилася під контролем Коломойського.
Водночас одразу три літаки авіакомпанії МАУ опинилися у флоті іншого українського авіаперевізника – "Роза Вітрів" (Windrose), яка також належить групі Коломойського. Наразі "Роза Вітрів" має діючий сертифікат експлуатанта та може виконувати рейси в Європі на замовлення інших авіаперевізників.
Ще до початку повномасштабного вторгнення МАУ накопичила мільярдні борги перед державою, які Коломойський відмовлявся повертати, пропонуючи натомість акції авіакомпанії.
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