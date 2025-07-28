Нелегальні електронні сигарети у київських ТРЦ: БЕБ закрило 11 точок після скарг журналістів. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинили діяльність 11 точок продажу нелегальної підакцизної продукції в торговельних центрах Києва.

У межах кримінального провадження детективи вилучили електронні сигарети, вейпи та рідини до них орієнтовною вартістю 8 млн грн, повідомляє пресслужба БЕБ.

"У ході досудового розслідування детективи встановили, що група осіб організувала незаконну схему продажу тютюнових виробів на, так званих, "острівках" – малих торгових точках. Продукцію реалізовували без необхідних ліцензій та марок акцизного податку", – пояснили у БЕБ.















Як повідомлялося, наприкінці червня журналіст Євген Плінський звернув увагу, що у найбільших столичних торгово-розважальних центрах працює мережа точок з продажу нелегальних електронних сигарет зі смаковими добавками.

Він зауважував, що більшість таких точок працювала під брендом "Tobacco and Vape", їх можна було знайти у найвідоміших столичних ТРЦ: Ocean Plaza, "Метроград", River Mall, Sky Mall та "Глобус".

За словами Плінського, там можна було вільно придбати нелегальні Elfbar та інші електронні сигарети, при цьому у покупців не перевіряють документи для підтвердження віку, а оплату за контрафактну продукцію подекуди приймали на картку продавця або ж видавали чеки, які свідчили про підміну призначення платежу.

Нагадаємо, від 11 липня 2024 року в Україні заборонено продавати ароматизовані електронні сигарети та рідини до них. Такі вимоги статей 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, який ухвалили у 2023 році. Заборона стосується і рідин, які містять смак фруктів, ментолу або інші компоненти, що змінюють чи маскують справжній смак тютюну.