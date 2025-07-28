Російський бізнес зіткнувся з найсильнішою з часів пандемії кризою неплатежів

Проблеми, кількість яких у економіці Росії зростає, дають про себе знати дедалі сильніше, і першим це відчуває малий і середній бізнес (МСБ). Так, у червні цього року року було зафіксоване різке погіршення ситуації з неплатежами та іншою несумлінною поведінкою контрагентів.

Про це свідчать опитування, які проводять "Промсвязьбанк", асоціація МСБ "Опора Росії" та аналітичний центр Національного аагентства фінансових досліджень РФ, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, за останні пів року з цим стикалася кожна четверта опитана компанія в Росії. При цьому 15% відзначили, що кількість таких випадків зростає – це порівняно лише з 2020 роком, розпалом пандемії коронавірусу.

Найчастіше порушуються платіжні домовленості: 79% тих, хто зіткнувся з недобросовісною поведінкою, назвали сильну затримку оплати, а 58% – взагалі відмову платити за наданий товар/послугу.

Як зазначають учасники ринку, високі ставки провокують масові неплатежі: замовники, отримавши товар чи послугу, воліють затримувати оплату.

Те, що відбувається, – наслідок проблем із економікою, зазначають аналітики "Промсвязьбанку".

"Загострення проблем платіжної дисципліни може бути не стільки пов'язане з навмисним ухиленням від виконання зобов'язань контрагентами, скільки з фінансовими проблемами, що виникли", – зауважують у фінустанові

Справи у малого та середнього бізнесу в Росії йдуть дедалі гірше, показує індекс RSBI, що розраховується за результатами опитувань. Він знижується з середини минулого року і наблизився до кордону, що відокремлює зростання ділової активності від спаду.

У травні-червні значення індексу RSBI становило близько 51 пункту – мінімум з осені 2022 року (більше 50 пунктів – зростання активності, нижче – спад). Особливо погані справи з продажами – цей компонент індексу знаходиться на мінімумі з грудня 2022 року. У червні продажі впали майже у кожного другого підприємства (47%), а зросли – лише в 13%.

З огляду на високу ключову ставку проблеми зі збутом наростають: слідом за фактичними показниками погіршуються настрої малого та середнього бізнесу: всього 26% очікують на зростання продажів, це мінімум із початку року.

Окрім того, із цього року в Росії зріс податок на прибуток. На тлі підвищення фіскального навантаження почастішали випадки блокування рахунків малого та середнього бізнесу через прострочення податкових платежів. При цьому середня тривалість блокувань збільшилася, що спричинило серйозніші наслідки для бізнесу.

Невеликі компанії гостріше, ніж великий бізнес, відчувають вплив високих ставок та гальмування економіки. За п'ять місяців прострочена заборгованість малого та середнього бізнесу, за даними Центробанку РФ, збільшилася майже на 20%, до 766 млрд руб. на 1 червня. Загальний портфель кредитів малого та середнього бізнесу в РФ становив 15,5 трлн руб., частка прострочення в ньому зросла з 4,4% до 4,9%.