Рятувальники замовили пожежних цистерн на 660 мільйонів у компанії бізнесмена-втікача
Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій уклало угоду із ТОВ "Промислова компанія "Пожмашина" про закупівлю пожежних автоцистерн на суму 659,16 мільйона гривень.
Як і раніше, "Пожмашина" отримала замовлення на цистерни для води ємністю не менше 8 тонн без конкуренції на торгах, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Замовник має отримати 30 автоцистерн АПРЦ-518D-EN 1846-S-2-6-8000-10/3000-3 по 21,97 млн грн або $525,39 тис. за одиницю.
За такою ж ціною у гривні ці машини замовляли і влітку 2024 року, але з урахуванням коливання курсу валют, у доларовому еквіваленті автоцистерни "Пожмашини" навіть подешевшали на 3%.
Як повідомлялося, "Пожмашина" займається виробництвом пожежної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки. Компанію контролює голова чернігівської облорганізації "Радикальної партії Олега Ляшка", колишній заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Авер'янов.
У вересні 2024 року він втік з України після того, як Чернігівський апеляційний суд присудив йому 7 років позбавлення волі у справі за позовом колишньої дружини, підставою для якого став продаж автомобіля без погодження з нею у 2015 році.
Сам Авер'янов у коментарі "Суспільному" пояснював, що після оголошення короткого рішення суду його чомусь не взяли під варту, тому він вийшов з будівлі і виїхав до Польщі. Він називає справу проти нього замовною і не планує повертатися в Україну.
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