Україна має зберегти бізнеси, здатні стати драйвером залучення інвестицій для повоєнної відбудови, – засновник "Моршинської"

Україна має зберегти бізнеси, які вже сьогодні демонструють здатність стати драйверами економічного відновлення та залучення масштабних інвестицій до країни в умовах повоєнної відбудови.

Про це пише у своєму блозі Всеволод Білас, міноритарний акціонер і голова Ради директорів IDS Ukraine, засновник ТМ "Моршинська".

"Які компанії будуть першими в полі зору інвесторів після війни? Бізнес, що здатен зберігати інвестиційну привабливість навіть у найскладніші часи, демонструє, що в нього можна й потрібно інвестувати. Саме такі компанії – це ресурс, який слід зберегти та захистити", – наголошує засновник IDS Ukraine.

Він зауважив, що за сучасних умов інвесторів цікавить не лише прибутковість компаній, а й здатність проходити кризові періоди з чіткою стратегією, структурованим менеджментом і системним підходом до розвитку. Такі компанії не тільки вистояли, але й зберегли фокус на довгостроковому масштабуванні.

"Справжній виклик – зберегти гнучкість, адаптуватись, утримати фокус на розвитку. І водночас не втратити себе. Ми не зупинили жодного ключового проєкту. Зберегли основну команду. Не втратили фокус на майбутньому. Сьогодні це і є головна відповідь тим, хто запитує, чи приваблива компанія для інвесторів і чи привабливий для них український бізнес", – пояснює Білас.

За його словами, компанія ще до 2022 року готувалася до IPO: проходила міжнародні аудити, має прозору фінансову звітність, дотримується міжнародних стандартів, має ESG-компоненту, притаманну публічним компаніям структуру корпоративного управління та розглядала можливість лістингу на одній із європейських бірж. Попри війну стратегічна готовність до відкритого ринку капіталу зберігається.

"Навіть у найкритичніші моменти ми не просто зберігали сталість – ми свідомо вкладалися в рішення, які мають ефект на роки вперед. Ми впроваджуємо рішення не косметичні, а стратегічні: вони закладають фундамент довготривалого масштабування. Для майбутніх інвесторів це сигнал: компанія розвивається не ситуативно, а стратегічно", – наголосив Білас.

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На його думку, після перемоги саме такі бізнеси стануть флагманами української економіки. Зокрема, IDS Ukraine, яка є лідером українського ринку бутильованої води з часткою понад 40%, вже має план використання майбутніх інвестицій – від запуску нових виробництв і автоматизації логістики до посилення експортного напряму та розвитку виробничих потужностей ближче до центрів споживання.

"Якби не війна, ми б уже були публічною компанією з біржовим лістингом. І це – результат багаторічної трансформації та стратегічного планування", – зазначає Білас.

Він упевнений, що IPO – це не лише етап розвитку компанії, а й важливий індикатор зрілості українського бізнесу в очах глобальної інвестиційної спільноти. Попри юридичні перепони, зокрема наявність акціонерів під санкціями, Білас вважає, що держава здатна знайти правові механізми для подолання таких викликів, перетворивши їх на інструменти зміцнення державної частки в стратегічних бізнесах.

Він додав, що IDS Ukraine є прикладом того, як український бізнес може не лише вистояти, а й задавати тон ринку та своїй діловій екосистемі – через інвестиції в енергонезалежність, стабільність постачання, збереження робочих місць і підтримку гуманітарних ініціатив. Це не лише стратегія окремої компанії – це модель поведінки для цілого бізнес-сегмента, який прагне стати фундаментом для сталого економічного майбутнього країни, вважає Білас.

"Ми знаємо, що робити з інвестиціями, бо маємо незмінну стратегію. У нас є план, який чекає свого часу. Того часу, коли українські активи оцінюватимуться міжнародними інвесторами без "безпекового дисконту", – підсумовує засновник ТМ "Моршинська".