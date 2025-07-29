Санкції працюють: Індійські НПЗ почали шукати заміну російській нафті, ‒ Bloomberg

Індійські нафтопереробники ‒ найбільші покупці російської Urals ‒ розширюють пул постачальників після 18‑го пакета санкцій ЄС, який посилив обмеження на російську нафту й нафтопродукти.

За даними трейдерів і топ‑менеджерів галузі, індійські державні нафтопереробні компанії Mangalore Refinery & Petrochemicals (MRPL) та Hindustan Petroleum (HPCL), а також приватна Reliance Industries вже законтрактували нові для себе сорти нафти із Азербайджану, Нігерії та ОАЕ, повідомляє Bloomberg.

Зокрема, MRPL уперше за кілька років закупила близько 1,3 млн барелів азербайджанської Azeri Light з поставкою вже наприкінці серпня, що свідчить про бажання оперативно підстрахувати потреби на тлі невизначеності з російською сировиною.

HPCL додала до свого кошика нігерійські сорти Bonny Light, Egina та Qua Iboe. Reliance, яка традиційно споживає дешевші важкі сорти з РФ та Близького Сходу, придбала партію преміальної нафти Murban з Абу‑Дабі.

Водночас, наразі ймовірно поки йдеться лише про диверсифікацію джерел та налагодження зв’язку з новими постачальниками, а не кардинальний розворот енергетичної стратегії Індії. Але якщо санкційний тиск посилиться, а OPEC+ нарощуватиме пропозицію далі, частка Росії в імпорті нафти до Індії може відкотитися від рекордних 35-40 % до рівня початку 2023 року.

Як повідомлялось, до схваленого країнами ЄС минулої п'ятниці 18-го пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості.

Зокрема, ЄС запровадив заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти. Втім, ця заборона набуде чинності лише з 21 січня 2026 року і не поширюватиметься на імпорт нафтопродуктів з Норвегії, Великої Британії, США, Канади та Швейцарії. Крім того, під санкції потрапила індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy, в якій має частку російська "Роснєфть".

Як писав БізнесЦензор, водночас європейські трейдери скептично налаштовані щодо можливості проконтролювати дотримання цих санкцій.

Детальніше читайте в матеріалі: Нові нафтові санкції ЄС проти Росії: Красиво, але майже нереально