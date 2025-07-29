Нацбанк почне вилучати з обігу монети номіналом 10 копійок

Національний банк України (НБУ) почне поступово вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок з 1 жовтня.

Наразі проєкт відповідної постанови правління НБУ винесено на громадське обговорення, повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідно, припиниться карбування монет номіналом 10 копійок. Проте вже випущені розмінні монети і надалі залишатимуться в обігу, до прийняття окремого рішення про їх остаточне вилучення.

Тобто, монети номіналом 10 копійок і надалі можна буде використовувати для розрахунків, але банки більше не повертатимуть їх в обіг, а вилучатимуть та передаватимуть до НБУ для подальшої утилізації.

У Нацбанку уточнили, що наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд штук розмінних монет:

1,4 млрд штук монет номіналом 50 копійок;

4,1 млрд штук монет номіналом 10 копійок.

Щороку Національний банк має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Так, у 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок.

"Тож, якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги", – пояснили в Нацбанку.

Водночас вилучення монет номіналом 10 копійок дозволить скоротити витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.

Правила заокруглення через вилучення монет 10 копійок

У Нацбанку уточнили, що у випадку, якщо під час готівкових операцій немає монет номіналом 10 копійок, пропонується застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку (раніше подібні правила заокруглення почали застосовуватися під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок).

Так, з 1 жовтня 2025 року під час розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) проводити заокруглення загальних сум у чеку пропонується за такими правилами:

сума, що закінчується від 1 до 24 копійок – заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;

сума, що закінчується від 25 до 49 копійок – заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 51 до 74 копійок – заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 75 до 99 копійок – заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься.

Як повідомлялося, монети 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом в Україні та вилучаються з обігу з 1 жовтня 2019 року.

Крім того, Нацбанк вирішив вивести з обороту монети номіналом 25 копійок, тому 2 жовтня 2020 року вони перестали бути платіжним засобом.

З 1 жовтня 2020 року Національний банк також почав вилучати з звернення монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору), замінюючи їх відповідними оборотними монетами зразка 2018 року.