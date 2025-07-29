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Новини будівництво АЕС Реактори для Хмельницької АЕС
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Нова очільниця Міненерго анонсувала нові переговори з Болгарією про купівлю реакторів для ХАЕС

Міненерго готує нові переговори з Болгарією про купівлю реакторів для ХАЕС

Нова міністерка енергетики Світлана Гринчук підтримала добудову третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС, найближчим часом вона планує зустрітися з представниками уряду Болгарії для обговорення можливості закупівлі реакторів російського виробництва.

Про це Гринчук заявила в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє пресслужба "Енергоатому".

"Я вважаю, що це потрібно робити. З якими блоками ми це робитимемо? Це процес переговорів і дискусій. Ми повинні розуміти, що розвиток добудови нових атомних потужностей – це достатньо тривалий процес", – наголосила міністерка.

Вона розповіла, що найближчим часом планує зустрітися з очільником енергетичного відомства Болгарії для узгодження подальших кроків співпраці, зокрема можливого залучення болгарського досвіду та обладнання до проєкту добудови ХАЕС.

Як повідомлялося, у квітні віцепрем'єр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що уряд країни відмовляється продавати Україні призначені для АЕС "Белене" реактори, які "Енергоатом" планує використати для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Що відомо про закупівлю ректорів у Болгарії

Водночас ексміністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що переговори з урядом Болгарії про придбання вироблених у Росії реакторів для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС тривають, українська сторона чекає на умови договору від болгарського уряду.

Віцепрезидент "Енергоатома" Хартмут Якоб говорив, що договір про закупівлю в Болгарії корпусів реакторів готується, а для його фінансування планують залучити кредитні кошти.

Перед тим президент Володимир Зеленський підписав закон "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції".

Заради швидкого ухвалення цього закону Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, залишивши у ньому лише поправку про придбання у Болгарії вироблених у Росії реакторів для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму не меншу за 600 млн євро. Остаточна вартість угоди наразі невідома.

Автор: 

Болгарія (255) Енергоатом (1215) Міненерго (946) Хмельницька АЕС (76) Гринчук Світлана (1)


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Топ коментарі
+7
Хто їм увесь час пурген підсипає, що вони і далі продовжують обсиратись?
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29.07.2025 15:09 Відповісти
+7
Вказівка йде зверху!
Володя хоче вкрасти 💰 тепер, а не в майбутньому.
Яка різниця, яке прізвище має виконавець?
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29.07.2025 15:28 Відповісти
+6
Нова "корабельна сосна"...
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29.07.2025 15:22 Відповісти
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Аном Анансувала
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29.07.2025 15:01 Відповісти
...Анум...
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29.07.2025 15:24 Відповісти
Хто їм увесь час пурген підсипає, що вони і далі продовжують обсиратись?
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29.07.2025 15:09 Відповісти
Зрада ,за зрадой.
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29.07.2025 15:10 Відповісти
Нова "корабельна сосна"...
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29.07.2025 15:22 Відповісти
красівоє)
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29.07.2025 16:27 Відповісти
Чого анонсує ? Бо два гопніка за звичкою взяли *впєрьод*
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29.07.2025 15:26 Відповісти
ЗЕлу"а ну дуже хоче розпиляти 1-2 мірд. доларів
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29.07.2025 15:27 Відповісти
І для чого купувати реактори російські яким уже десятки років.
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29.07.2025 15:27 Відповісти
Бо вони ще раніше ВЖЕ порахували бабло, яке можна "попиляти" для себе! Як же від цього відмовитись? А там же ж круті підсвинки з "новими ліцами" слину ВЖЕ пускають в очікуванні своєї долі українського пирога.
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29.07.2025 15:34 Відповісти
Вказівка йде зверху!
Володя хоче вкрасти 💰 тепер, а не в майбутньому.
Яка різниця, яке прізвище має виконавець?
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29.07.2025 15:28 Відповісти
яник зміг вкрасти на зимовій олімпіаді в Карпатах, а це що "гірше"?
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29.07.2025 15:33 Відповісти
Нічого путящого ця наволоч з "служок" ніколи не зробить. Що б вони не намагались хоть щось робити - все одно виходить на шкоду Україні, але з вигодою для своїх корисних інтересів та на користь ворогу. Ось і вся сутність цієї зеленої плісняви, що заволоділа країною.
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29.07.2025 15:30 Відповісти
очередная марионетка вороватых миндичей и шминдичей. своих извилин в мозгах нема.
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29.07.2025 15:32 Відповісти
понабирали якихось що за щоку беруть, поробили міністрами
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29.07.2025 15:36 Відповісти
Хай спочатку прочитає, та запам'ятає, в чому потужність вимірюється. Бо повна лошара в Енергетиці. І як бачу, це їй не потрібно. В неї друге завдання. Викачати мільярди з бюджету на кацапські реактори.
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29.07.2025 15:45 Відповісти
Де вони беруть цих дєвочок?
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29.07.2025 15:46 Відповісти
На окружній....
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29.07.2025 15:52 Відповісти
У них ідея фікс якась, пристроїти півтора мільярда аж ломить їх так той рашреактор треба Хворі?
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29.07.2025 16:06 Відповісти
Триндець.
Народилася в Чернівцях. У 2008 році закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83 Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] У 2013 році захистила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F кандидатську дисертацію на тему «Розвиток іпотеки в сільському господарстві України»
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29.07.2025 16:35 Відповісти

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