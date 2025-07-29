Нова очільниця Міненерго анонсувала нові переговори з Болгарією про купівлю реакторів для ХАЕС

Нова міністерка енергетики Світлана Гринчук підтримала добудову третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС, найближчим часом вона планує зустрітися з представниками уряду Болгарії для обговорення можливості закупівлі реакторів російського виробництва.

Про це Гринчук заявила в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє пресслужба "Енергоатому".

"Я вважаю, що це потрібно робити. З якими блоками ми це робитимемо? Це процес переговорів і дискусій. Ми повинні розуміти, що розвиток добудови нових атомних потужностей – це достатньо тривалий процес", – наголосила міністерка.

Вона розповіла, що найближчим часом планує зустрітися з очільником енергетичного відомства Болгарії для узгодження подальших кроків співпраці, зокрема можливого залучення болгарського досвіду та обладнання до проєкту добудови ХАЕС.

Як повідомлялося, у квітні віцепрем'єр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що уряд країни відмовляється продавати Україні призначені для АЕС "Белене" реактори, які "Енергоатом" планує використати для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Що відомо про закупівлю ректорів у Болгарії

Водночас ексміністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що переговори з урядом Болгарії про придбання вироблених у Росії реакторів для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС тривають, українська сторона чекає на умови договору від болгарського уряду.

Віцепрезидент "Енергоатома" Хартмут Якоб говорив, що договір про закупівлю в Болгарії корпусів реакторів готується, а для його фінансування планують залучити кредитні кошти.

Перед тим президент Володимир Зеленський підписав закон "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції".

Заради швидкого ухвалення цього закону Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, залишивши у ньому лише поправку про придбання у Болгарії вироблених у Росії реакторів для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму не меншу за 600 млн євро. Остаточна вартість угоди наразі невідома.