Бізнес-партнер Абрамовича знову не зміг скасувати санкції Великої Британії через суд

Російський мільярдер і нафтовий магнат Євген Швідлер остаточно програв судовий процес, у якому він намагався оскаржити санкції Великої Британії.

Верховний суд Великої Британії більшістю голосів (4 із 5) відхилив апеляцію Швидлера, передає Reuters.

Швідлер потрапив під санкції у березні 2022 року через його зв'язок з колишнім власником футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем, а також через колишню посаду Швідлера, який був директором російського металургійного гіганта Evraz. Бізнесмен, чиї статки Forbes оцінює в $1,6 мільярда, оскаржував санкції у британських судах.

У Верховному суді російський мільярдер скаржився, що британські санкції зруйнували його бізнес і негативно позначились на житті його родини.

Але більшість суддів Верховного суду постановили, що санкції встановили справедливий баланс між правами Швідлера та цілями санкційного режиму. Рішення залишає чинним замороження активів Швидлера у Сполученому Королівстві та заборону на в’їзд.

У своєму рішенні судді Філіп Сейлз та Вів'єн Роуз заявили, що існує "раціональний зв'язок" між санкціями проти Швідлера та метою стимулювати його до протидії вторгненню Росії та тиснути на Абрамовича.

Вони заявили, що санкції проти Швідлера "надсилають чіткий сигнал людям, які перебувають у становищі пана Швідлера, що їм було б мудро дистанціюватися від російського бізнесу зараз".

Крім того, Сергій Науменко, багатий російський забудовник, який не потрапив під санкції, програв апеляцію у Верховному суді Великої Британії на затримання його суперяхти Phi вартістю $55 млн у гавані Лондона.

Таким чином, уряд Великої Британії наразі вигравав усі судові справи, ініційовані фігурантами санкційних списків, зауважує Reuters.

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Як повідомлялося, Євген Швідлер, який є громадянином США і Великої Британії зі статком $1,6 млрд, просив визнати санкції проти нього незаконними і зняти арешт з активів, включаючи два літаки, які вже півтора роки знаходяться в ангарі лондонського аеропорту. Однак суд першої інстанції відхилив його позов у серпні 2023 року. Апеляційний суд у лютому 2024 року підтвердив це рішення.

Мільярдер потрапив під санкції Великої Британії після початку повномасштабного російського вторгнення слідом за Абрамовичем, з яким мав спільні інтереси у таких компаніях як "Сибнєфть" та Evraz.