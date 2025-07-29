Польські логістичні компанії поскаржилися на збитки через зупинку транзиту українського зерна

Польські порти та термінали зазнають мільйонних збитків через майже повне припинення перевалки українського збіжжя.

Про це президентка логістичної групи CSL Лаура Головач заявила польському виданню Rynek infrastruktury.

За її словами, склади у Гданську, Гдині та Щецині простоюють, тоді як сусідні Румунія, Німеччина чи Туреччина активно обслуговують українські вантажі, водночас не допускаючи виходу української продукції на власний внутрішній ринок.

Головач нагадала, що транзит – це законний і повністю контрольований процес: вагони з зерном прямують до портів, перевантажуються на судна й одразу вирушають до пункту призначення. Однак через політичні протести та адміністративні затримки на кордоні фури й вагони простоюють по кілька діб.

"Ми втрачаємо гроші на залізничному тарифі, портових зборах і експедиторських послугах, а заробляють інші", – каже очільниця CSL.

Блокування зернового транзиту б’є і по внутрішньому ринку праці, оскільки порожні термінали загрожують скороченням персоналу, а транспортні компанії навіть ризикують банкрутством, попереджає польський бізнес. Логісти закликають Міністерство інфраструктури та митні служби переглянути процедури й відновити пропускну здатність, аби Польща не втрачала доходів і не поступалася конкурентам.

Як повідомлялося, ситуація на українсько‑польських пунктах пропуску через кордон наразі стабільна – черг і блокування транспорту немає, проте такі ризики зберігаються, попередив посол України у Польщі Василь Боднар.