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Новини
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Польські логістичні компанії поскаржилися на збитки через зупинку транзиту українського зерна

зерно,українське,зернові

Польські порти та термінали зазнають мільйонних збитків через майже повне припинення перевалки українського збіжжя.

Про це президентка логістичної групи CSL Лаура Головач заявила польському виданню Rynek infrastruktury.

За її словами, склади у Гданську, Гдині та Щецині простоюють, тоді як сусідні Румунія, Німеччина чи Туреччина активно обслуговують українські вантажі, водночас не допускаючи виходу української продукції на власний внутрішній ринок.

Головач нагадала, що транзит – це законний і повністю контрольований процес: вагони з зерном прямують до портів, перевантажуються на судна й одразу вирушають до пункту призначення. Однак через політичні протести та адміністративні затримки на кордоні фури й вагони простоюють по кілька діб.

"Ми втрачаємо гроші на залізничному тарифі, портових зборах і експедиторських послугах, а заробляють інші", – каже очільниця CSL.

Блокування зернового транзиту б’є і по внутрішньому ринку праці, оскільки порожні термінали загрожують скороченням персоналу, а транспортні компанії навіть ризикують банкрутством, попереджає польський бізнес. Логісти закликають Міністерство інфраструктури та митні служби переглянути процедури й відновити пропускну здатність, аби Польща не втрачала доходів і не поступалася конкурентам.

Як повідомлялося, ситуація на українсько‑польських пунктах пропуску через кордон наразі стабільна – черг і блокування транспорту немає, проте такі ризики зберігаються, попередив  посол України у Польщі Василь Боднар.

Автор: 

зерно (1909) Польща (2474) транспорт (533)


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Топ коментарі
+10
То може збитки логістичним компаніям та портам компенсують фермери. Вони добряче підзаробили на блокуванні українського збіжжя. Нехай трохи поділяться.
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29.07.2025 15:48 Відповісти
+8
А чому вони це не робили тоді, коли кацапська агентура під виглядом фермерів висипала зерно рельси та блокувала кордони?
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29.07.2025 15:40 Відповісти
+5
Та що ж таке?! Возять зерно - не так, не возять - теж не так?!?! Пани балувані?
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29.07.2025 15:44 Відповісти
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А чому вони це не робили тоді, коли кацапська агентура під виглядом фермерів висипала зерно рельси та блокувала кордони?
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29.07.2025 15:40 Відповісти
А шо такоє? Не такє? Аж нивдобно
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29.07.2025 15:41 Відповісти
Та що ж таке?! Возять зерно - не так, не возять - теж не так?!?! Пани балувані?
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29.07.2025 15:44 Відповісти
То може збитки логістичним компаніям та портам компенсують фермери. Вони добряче підзаробили на блокуванні українського збіжжя. Нехай трохи поділяться.
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29.07.2025 15:48 Відповісти
Неймовірні ідіоти
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29.07.2025 15:53 Відповісти
Ого, серйозно? А чого на кордоні своїм же «фермерам» псюрніки неначистили, як тре було
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29.07.2025 16:03 Відповісти
Дибіли мля (С).
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29.07.2025 16:10 Відповісти
вам ****** *** угодиш
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29.07.2025 16:16 Відповісти
Най те що висипали позбирають
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29.07.2025 16:20 Відповісти
Здається, поляки самі себе за дупу вкусили .
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29.07.2025 16:23 Відповісти

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