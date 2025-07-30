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Новини Стан російської економіки
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МВФ покращив прогноз для світової економіки, але значно погіршив для Росії

МВФ погіршив прогноз для економіки Росії

Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз зростання світової економіки до 3% у 2025 році та до 3,1% – у 2026 році.

Це відповідно на 0,2 та 0,1 відсоткового пункта більше, ніж МВФ прогнозував у квітні, йдеться в оновленому звіті World Economic Outlook, оприлюдненому на сайті Фонду.

На поліпшення прогнозу для світової економіки вплинули нижчі ефективні тарифні ставки, кращі фінансові умови та фіскальна експансія в деяких основних економіках, пояснили в МВФ.

"Очікується, що глобальна інфляція знизиться, але прогнозується, що інфляція в США залишиться вищою за цільовий показник. Ризики зниження, пов'язані з потенційно вищими тарифами, підвищеною невизначеністю та геополітичною напруженістю, зберігаються. Відновлення довіри, передбачуваності та сталості залишається ключовим політичним пріоритетом, – зазначається у коментарі до оновленого прогнозу.

Зокрема, прогноз зростання ВВП для розвинених економік підвищено на 1 відсотковий пункт – до 1,5% у 2025 році та 1,6% – у 2026 році.

У тому числі економіка США зросте на 1,5% у 2025 році (+0,1 відсоткового пункта, порівняно із попереднім прогнозом) та на 2% – у 2026 році (+0,3 пункта). Економіка єврозони зросте на 1% (+0,1 в.п.) та 1,2% відповідно.

Крім того, покращено прогноз зростання ВВП для Китаю: до 5,1% у 2025 році (+0,8 в.п.) та до 4,2% – у 2026 році (+0,2 в.п.).

Водночас суттєво погіршено прогноз для РФ: за оновленим прогнозом МВФ, зростання російської економіки у 2025 році уповільниться до 0,9% (-0,6 в.п.), а у 2026 році становитиме 1% (+0,1 в.п.).

Що прогнозує МВФ для України

Як повідомлялося, МВФ прогнозує, що ВВП України у 2025 році може зрости на 2-3%, але існують "винятково високі" ризики песимістичного сценарію, у випадку реалізації якого він скоротиться на 1%.

Негативний сценарій МВФ ґрунтується на припущенні, що активні бойові дії в Україні триватимуть до середини 2026 року, тоді як у базовий сценарій припускає завершення війни наприкінці 2025 року.

За оцінками МВФ, у випадку негативного сценарію, потреби України у фінансуванні зростуть на $12,4 мільярда. Це потребуватиме додаткових заходів для забезпечення боргової стійкості та залучення додаткового фінансування – як зовнішнього (у формі пільгових кредитів майже на грантових умовах), так і внутрішнього.

Насамперед, може йтися про підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) і прискорення темпів приведення акцизів до європейського рівня, щоб збільшити доходи держбюджету.

https://censor.net/n3560889

Автор: 

ВВП (1172) МВФ (1764) росія (14779)


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Да, худо діло на свинорейху. Захід опустив. Пока не фюрера кацапів *****, а ціну кацапської нафти. А крім лаптів і балалаєк кацапський свинорейх більше нічого на вміє продавати.
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30.07.2025 09:45 Відповісти
у ввп ********** входить і військовий комплекс, тільки є різниця коли свинособаки витрачають на шахед 50-100 тис. нафтодоларів, а могли б купити якомусь холопу авто чи забезпечити вісіх кадировців унітазами....
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30.07.2025 11:28 Відповісти

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