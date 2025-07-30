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Новини Фінансова допомога Україні Зовнішнє фінансування
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Свириденко назвала "контрольованою" ситуацію із зовнішнім фінансуванням після попереджень від ЄС. ВIДЕО

Свириденко назвала

В уряді запевняють, що ситуація із зовнішнім фінансуванням повністю контрольована.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"В цьому році ми плануємо як уряд залучити $39 мільярдів зовнішнього фінансування. Це тільки на 25 рік. Звичайно, що ми працюємо з партнерами, щоб отримати додаткове фінансування і мати впевненість в 26-му році. І якщо ми кажемо про серпень місяць, про наступні тижні, то всі заплановані в серпні платежі надійдуть вчасно. І ситуація з зовнішнім фінансуванням, вона повністю контрольована", – запевнила Свириденко.

Вона уточнила, що у межах загального обсягу фінансування у 2025 році уряд планує залучити 12,5 млрд євро допомоги від ЄС за програмою Ukraine Facilities.

"Для того, щоб отримувати фінансування, ми як уряд, як держава виконуємо певні індикатори, спрямовані на реформування тої чи іншої галузі, яка нам дійсно потрібна. В першому кварталі ми виконали із 16 запланованих індикаторів – 14. Це дійсно був квартал, в якому було виконано найбільшу кількість індикаторів. Останні індикатори, які ми виконували, це була реформа AРMA. Президент підписав закон, за виконання цього індикатору ми як держава отримуємо $560 мільйонів доларів", – розповіла очільниця уряду

Вона додала, що ще два індикатори знаходяться на фінальній стадії: це ухвалення в другому читанні законопроєкту про децентралізацію та розширення штату Вищого антикорупційного суду.

"Тому ще раз хочу повторити, що все, що стосується зовнішнього фінансування, ми вважаємо, і бачимо, що у нас платежі надійдуть вчасно, і ситуація є повністю контрольованою", – наголосила Свириденко.

Що відомо про призупинку фінансування для України від ЄС

Як повідомлялося, за даними низки ЗМІ, українська влада під керівництвом президента Володимира Зеленського отримала сигнал від Європейської комісії про те, що фінансова допомога від ЄС може бути припинена, якщо тиск на антикорупційні органи продовжуватиметься.

відповідного листа Єврокомісії український уряд отримав після того, як президентська партія "Слуга народу" та її союзники 21 липня ухвалила закон, який суттєво обмежив незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Того ж дня закон підписав президент Володимир Зеленський.

За даними співрозмовників ЕП в уряді та Верховній Раді, Європейські посадовці готуються до сценарію, за якого депутати не ухвалять жоден із законопроєктів, що відновлюють незалежність НАБУ і САП, або внесуть у документ правки, що зроблять це відновлення неповним.

Своєю чергою неназваний посадовець Євросоюзу підтвердив "Європейській правді", що Брюссель дійсно передав попередження для Києва, але призупинка фінансування стосуватиметься кредитів за рахунок прибутків від російських активів за програмою ERA, а також проєктів ЄБРР та ЄІБ.

Водночас, за інформацією ЄП, не очікується заморожування виплат за програмою Ukraine Facility, за якою Київ отримує макрофінансову допомогу у залежності від проведених реформ.

Автор: 

держбюджет (1628) фінансування (2096) Євросоюз (5318) Свириденко Юлія (186)


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Топ коментарі
+4
Це свіріденка КОНТРОЛЮЄ?
Згадав анекдот про прибиральницю в туалеті Верховної ради.
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30.07.2025 10:04 Відповісти
+3
Шалава Україна, через вас земразєй, тільки що 1,5 лярда неотримала це для тебе дрібниця чи ти просто отвір дєрьмака що озвучує його лайно??
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30.07.2025 10:41 Відповісти
+3
Випускниця Трускавецької академії "золотого" випуску 2019-го року
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30.07.2025 10:57 Відповісти
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Це свіріденка КОНТРОЛЮЄ?
Згадав анекдот про прибиральницю в туалеті Верховної ради.
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30.07.2025 10:04 Відповісти
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30.07.2025 10:42 Відповісти
Шалава Україна, через вас земразєй, тільки що 1,5 лярда неотримала це для тебе дрібниця чи ти просто отвір дєрьмака що озвучує його лайно??
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30.07.2025 10:41 Відповісти
Ось зовсім не цікаво що віщає цей непрофесійний,ручний прем'єр.
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30.07.2025 10:44 Відповісти
Випускниця Трускавецької академії "золотого" випуску 2019-го року
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30.07.2025 10:57 Відповісти
Свириденко назвала "контрольованою" ситуацію із зовнішнім фінансуванням після попереджень від ЄС.!?

Одним СИТУАЦІЯ КОНТРОЛЬОВАНА. А як же такого групового обс*рону турбобільшості у ВР, партії&правительства - в целом, під мудрим керівництвом КПСС, рardón/пардон-ТЄ, АП яке, під орудою вождя Єрмака, якого вважають сірим кардиналом при королю, опять рardón/пардон-ТЄ, при президенті (звісно наговорюють гади-провокатори, агенти Кремля, прихильники Порошенка і прочая прочая ).
Справді як в тому анекдоті: так квапилися, що при тому обс*роні "наложілі" між штанами і натільною білизною...

Звісно, ЄС, США мусять надати фінансову допомого - сталися форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили,... надзвичайні та невідворотні події, що унеможливлюють...

Стихійне лихо при побудові режиму "мати все і всіх" - як у Путіна, як у Лукашенко, як у тих азіатів...

"Все хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка.

https://youtu.be/Y0fzLoz62CY
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30.07.2025 11:17 Відповісти
Свіриденко---типова БАЛАБОЛКА!
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30.07.2025 12:12 Відповісти
Типова кар"єристка
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30.07.2025 14:23 Відповісти
Замість того щоб призначити голову БЕБ і цім дати можливість України отримати гроші від МВФ на суму 15 млрд доларів Свириденко займається лише брехнею та імітацією. Хтось чув від неї критику закону, який блокує роботу НАБУ та САП? Всім цим брехливим, корумпованим чиновникам не вигідно щоб НАБУ та САП у них запитувало чому їхнє майно не співпадає з офіційними доходами.
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30.07.2025 12:53 Відповісти
Прізвище ЮЛІЇ СВИРИДЕНКО українцям може бути відоме

у звʼязку з угодою зі США про корисні копалини
чи програмою "Національний кешбек»

Найбільше критики Свириденко отримує не за свої рішення в економіці

Їй закидають повну лояльність владі ― зокрема, нездатність відмовити керівництву в їхній ідеї, навіть якщо вона здається провальною.

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30.07.2025 13:26 Відповісти
Одним із прикладів таких ідей може слугувати проєкт "Зимова єПідтримка", відома як https://suspilne.media/869083-tisaca-griven-vid-zelenskogo-ak-ta-koli-otrimati-viplatu-ta-na-so-vitratiti-grosi/ "тисяча від Зеленського".

Тоді частина населення та експертів обурювались нераціональним використанням бюджетних грошей.

Зокрема, необхідні 25 тисяч голосів https://petition.president.gov.ua/petition/237068 набрала петиція, в якій люди просили скерувати виділені гроші на більш необхідні видатки бюджету.

Ініціатива обійшлась бюджету в 13 мільярдів гривень!!!
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30.07.2025 13:27 Відповісти
Свириденко публічно підтримує Володимира Зеленського й нерідко це згадує.
Так, у нещодавньому https://youtu.be/LNVkBjmk4_8 інтервʼю The Kyiv Independent вона казала,

що ПИШАЄТЬСЯ НИМ і назвала його "трушним".

Суспільне джерело, наближене до Офісу президента, зараз це фактично одне з правил роботи у владі:

"Зараз політичної незалежності не існує. Ти або працюєш з Зеленським, або проти.

Якщо ти працюєш з Зеленським ― ти працюєш з Єрмаком
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30.07.2025 13:30 Відповісти
"У нас зараз всі люди, які працюють у владі ― люди Єрмака і Зеленського. Тому що це їх єдиний доступ до реальних повноважень.

Вони ж не прийдуть із Кличком розмовляти.

Якщо підуть до Кличка ― працювати далі вони не будуть", ― каже джерело, яке працювало з Єрмаком.

Її призначення може дати новий поштовх для економіки ― зокрема, допомогти знайти додаткові кошти на оборону в умовах зменшення підтримки партнерів ???
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30.07.2025 13:32 Відповісти
Рафінована кар"єристка
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30.07.2025 14:22 Відповісти
Що, Путін обіцяв рубликів підкинути? Чи юанів?
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30.07.2025 13:43 Відповісти
І тягнуло, і тягне їх до парашки...
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30.07.2025 14:08 Відповісти
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30.07.2025 14:11 Відповісти
Народна депутатка Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Facebook поділилась домислами про майбутнього кандидата на пост прем'єр-міністра України, інформують http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

Спершу вона опублікувала світлину з віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою економіки України Юлією Свириденко та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та підписала:
«Чекаємо, готуємося. Ні, я про ту, яка праворуч». А праворуч на фото саме Свириденко.
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30.07.2025 14:26 Відповісти
Згодом нардепа (Безугла )звернула увагу на кандидатуру Єрмака.

Вона зазначила:

«Хоча, якби Єрмак став прем'єром,

то все б опинилося на своїх місцях: і значимість, і повноваження, і керування виконавчою гілкою влади, і суб'єктність, і відповідальність.

І знову продовжила про Єрмака: «Коротше, вважаю, Андрію Борисовичу не варто ховатися за жінкою, а треба йти в прем'єри самому. Впевнена, що Президент би підтримав, і голосів у Раді би вистачило».


https://patrioty.org.ua/politic/nardepka-bezuhla-nazvala-idealnoho-na-ii-dumku-premiera-foto-559574.html
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30.07.2025 14:27 Відповісти

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