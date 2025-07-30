Свириденко назвала "контрольованою" ситуацію із зовнішнім фінансуванням після попереджень від ЄС. ВIДЕО

В уряді запевняють, що ситуація із зовнішнім фінансуванням повністю контрольована.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"В цьому році ми плануємо як уряд залучити $39 мільярдів зовнішнього фінансування. Це тільки на 25 рік. Звичайно, що ми працюємо з партнерами, щоб отримати додаткове фінансування і мати впевненість в 26-му році. І якщо ми кажемо про серпень місяць, про наступні тижні, то всі заплановані в серпні платежі надійдуть вчасно. І ситуація з зовнішнім фінансуванням, вона повністю контрольована", – запевнила Свириденко.

Вона уточнила, що у межах загального обсягу фінансування у 2025 році уряд планує залучити 12,5 млрд євро допомоги від ЄС за програмою Ukraine Facilities.

"Для того, щоб отримувати фінансування, ми як уряд, як держава виконуємо певні індикатори, спрямовані на реформування тої чи іншої галузі, яка нам дійсно потрібна. В першому кварталі ми виконали із 16 запланованих індикаторів – 14. Це дійсно був квартал, в якому було виконано найбільшу кількість індикаторів. Останні індикатори, які ми виконували, це була реформа AРMA. Президент підписав закон, за виконання цього індикатору ми як держава отримуємо $560 мільйонів доларів", – розповіла очільниця уряду

Вона додала, що ще два індикатори знаходяться на фінальній стадії: це ухвалення в другому читанні законопроєкту про децентралізацію та розширення штату Вищого антикорупційного суду.

"Тому ще раз хочу повторити, що все, що стосується зовнішнього фінансування, ми вважаємо, і бачимо, що у нас платежі надійдуть вчасно, і ситуація є повністю контрольованою", – наголосила Свириденко.

Що відомо про призупинку фінансування для України від ЄС

Як повідомлялося, за даними низки ЗМІ, українська влада під керівництвом президента Володимира Зеленського отримала сигнал від Європейської комісії про те, що фінансова допомога від ЄС може бути припинена, якщо тиск на антикорупційні органи продовжуватиметься.

відповідного листа Єврокомісії український уряд отримав після того, як президентська партія "Слуга народу" та її союзники 21 липня ухвалила закон, який суттєво обмежив незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Того ж дня закон підписав президент Володимир Зеленський.

За даними співрозмовників ЕП в уряді та Верховній Раді, Європейські посадовці готуються до сценарію, за якого депутати не ухвалять жоден із законопроєктів, що відновлюють незалежність НАБУ і САП, або внесуть у документ правки, що зроблять це відновлення неповним.

Своєю чергою неназваний посадовець Євросоюзу підтвердив "Європейській правді", що Брюссель дійсно передав попередження для Києва, але призупинка фінансування стосуватиметься кредитів за рахунок прибутків від російських активів за програмою ERA, а також проєктів ЄБРР та ЄІБ.

Водночас, за інформацією ЄП, не очікується заморожування виплат за програмою Ukraine Facility, за якою Київ отримує макрофінансову допомогу у залежності від проведених реформ.