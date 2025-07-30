"Приватбанк" виграв суд проти Коломойського та Боголюбова у Лондоні на понад $2 мільярди (оновлено)

Високий суд Лондона задовольнив позов державного "Приватбанку" до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Відповідне рішення суд виніс сьогодні, повідомляється у пресрелізі банку.

"Приватбанк" здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Високий суд Лондона визнав, що колишні власники незаконно привласнили майже $2 млрд коштів банку за допомогою "дуже складної схеми перекредитування".

Водночас суддя Трауер відхилив твердження Коломойського та Боголюбова про те, що вони нібито не були пов’язані з цими трансакціями.

У пресслужбі "Приватбанку" додали, що повна сума зобов’язання колишніх власників перед банком ще має бути визначена, але з урахуванням рішення суду вони, ймовірно, будуть зобов’язані виплатити понад $1,7 млрд без урахування процентів за більш ніж десятирічний період.

"Повна сума, що підлягає виплаті банку, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше цього року і, ймовірно, загалом значно перевищить $2 млрд", – уточнили у "Приватбанку".

Водночас у банку нагадали, що ще у 2017 році отримали судовий наказ про всесвітній арешт щодо активів відповідачів і тепер намагатиметься стягнути ці активи.

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Як повідомлялося, у травні 2022 року Високий суд Лондона відклав розгляд справи за позовом державного "Приватбанку" до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на прохання відповідачів. В ході підготовчого засідання представники Коломойського та Боголюбова просили суд про перенесення розгляду справи по суті у зв'язку з війною в Україні. Слухання відновилися у 2023 році.

Водночас "Приватбанк" зазначав, що внаслідок цього перенесення сума позовних вимог банку до його екс-власників збільшиться майже до $4,5 млрд.

Високий суд Лондона ще влітку 2020 року призначив слухання в рамках розгляду по суті позову державного "Приватбанку" до його колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на $3 млрд на березень 2022 року. Тоді сторона захисту українських олігархів також намагалася відкласти розгляд справи.

Нагадаємо, 15 жовтня 2019 року державний "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Лондона у суперечці з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Суд підтвердив наявність юрисдикції для розгляду позову "Приватбанку" проти колишніх власників, судовий наказ про всесвітній арешт їх активів залишиться чинним до розгляду справи по суті.

Повністю скасувавши рішення суду першої інстанції, судді Апеляційного суду дійшли висновку, що "Приватбанк" має достатні для судового розгляду підстави вимагати відшкодування $1,9 млрд (включаючи відсотки – $3 млрд), а також відмовив відповідачам у наданні дозволу на оскарження рішення, та зобов'язав їх подати лінії захисту проти позову.

"Приватбанк" у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (всі - Великобританія), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ЗАО Ukrtransitservice Ltd. (всі – Британські Віргінські о-ви), які імовірно їм належать, або знаходяться під їх контролем.