"Ще один Перечин з’явиться в Перечині": Місто на Закарпатті планує збільшити населення удвічі завдяки будівництву житла

У місті Перечин Закарпатської області зведуть новий житловий комплекс на 5-7 тисяч мешканців, після чого його населення фактично подвоїться.

Про це міський голова Перечина Іван Погоріляк повідомив у Facebook.

"На днях ми підписали тристоронню угоду про будівництво нового житлового комплексу між ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі", ТОВ "Градос Констракшн" та Перечинською міською радою, де ми плануємо збудувати житло приблизно на 5-7 тисяч людей", – розповів міський голова.

За його словами, нове будівництво дозволить забезпечити житлом внутрішньо-переміщених осіб, а також українських біженців, яких він закликав повертатися із-за кордону в Україну.

Під час підписання меморандуму Погоріляк пообіцяв, що будівництво триватиме 2-3 роки.

"Це ще один Перечин з’явиться в Перечині", – додав він.

Перечин – адміністративний центр Перечинської міської громади Ужгородського району Закарпатської області. Населення самого Перечина до початку повномасштабної війни становило близько 6,7 тис. осіб.

Після початку повномасштабної війни до Перечина з Краматорська релокували завод єдиного в Україні виробника вітрових турбін "Френдлі Вінд Технолоджі".

За даними YouControl, власником ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" є директор ТОВ "УК Вітряні парки України" Владислав Єременко.

Своєю чергою бенефіціаром "УК Вітряні парки України" вказаний Едуард Мкртчан – син засудженого у Росії колишнього співвласника групи ІСД Олега Мкртчана. Цій компанії належить ціла низка вітрових електростанцій в Україні, а також виробник турбін ТОВ "Фурлендер Віндтехнолоджі", який у 2022 році переїхав із Краматорська до Перечина на Закарпатті.

У інтерв'ю ЕП Едуард Мкртчан називав своїм бізнес-партнером у галузі бідівництва вітропарків екснардепа Максима Єфімова.