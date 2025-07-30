Зеленський підписав новий закон про державно‑приватне партнерство. Що він передбачає?

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4510‑ІХ про вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів та післявоєнної перебудови економіки України.

Документ уже опубліковано на сайті парламенту, він набуде чинності наступного дня після офіційного оприлюднення.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 19 червня.

У Мінекономіки пояснювали, що він має спростити бюрократичні процедури, передбачити фінансові гарантії для інвесторів та дозволить швидше реалізовувати проєкти.

Зокрема, в законопроєкті передбачено наступні зміни:

впровадження електронної торгівельної системи (ЕТС) для проєктів концесії;

нові та удосконалені гарантії для інвесторів та кредиторів: приватний партнер отримуватиме від держави гарантії захисту своїх прав, стабільності умов та недискримінаційного ставлення під час реалізації проєктів публічно-приватного партнерства;

нові джерела фінансування: у законодавстві з'являється поняття "донор" – міжнародні партнери, які можуть надавати фінансову підтримку напряму або через бюджети;

спрощення процедури підготовки "невеликих" проєктів: проєкти вартістю до 5,5 млн євро зможуть реалізовуватись без розроблення техніко-економічного обґрунтування, а рішення прийматиметься лише на основі концептуальної записки;

особливий режим для проєктів відновлення: для відбудови зруйнованої війною інфраструктури буде діяти спрощений механізм підготовки проєктів публічно-приватного партнерства, порядок якого визначатиме Кабмін;

"інфраструктура в розстрочку": держава зможе оплачувати реалізацію інфраструктурних проєктів приватному партнеру бюджетними коштами вже після введення об'єкта в експлуатацію;

розширення переліку публічних партнерів: до участі в публічно-приватному партнерстві зможуть долучатися державні компанії, що дозволить залучити більше інвестицій;

спеціальні процедури для проєктів із будівництва житла: через масштабні руйнування та необхідність забезпечити людей новими домівками, передбачили особливості укладення договорів публічно-приватного партнерства щодо житла.

Розробники законопроєкту очікують на залучення в економіку України додаткових 8-10 млрд грн щорічно, за умови затвердження та реалізації в середньому по п'ять проєктів на область вартістю принаймні 50-100 млн грн кожен.