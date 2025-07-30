Касові обороти банків на чверть перевищили рівень 2021 року, – НБУ
За перші пів року клієнти принесли до кас українських банків 1,43 трлн грн, що на 9,2% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас обсяг видачі готівки зріс на 9,7% – до 1,47 трлн грн.
При цьому касові обороти зараз майже на чверть перевищують "довоєнний" рівень першого півріччя 2021 року, повідомляє пресслужба НБУ.
У Нацбанку пояснили це активізацією споживчого попиту та підвищенням зарплат і соціальних виплат. Водночас видача готівки збільшилася не лише через традиційний попит на розрахунки картками, а й через прагнення населення сформувати "подушку" на тлі невизначеності, пов’язаної з війною та загрозами повітряних атак, припускають в НБУ.
Найбільше готівки у першому півріччі банки видавали під час операцій:
- за платіжними картками – 85% загального обсягу видач;
- купівлі банками валюти у клієнтів – 5,2%;
- підкріплення операторів поштового зв’язку – 3,4 %.
Головним джерелом надходження готівки до банків за вказаний період стала торговельна виручка (31,3 %), зарахування від карткових операцій (23,4 %), продаж іноземної валюти (16,3%) та надходження від послуг (13,6%).
У НБУ наголошують, що поточна динаміка свідчить про поступове відновлення економічної активності попри виклики повномасштабної війни.
Як повідомлялося, за даними НБУ, станом на 1 липня в обігу перебувало 859,9 млрд грн готівки, що 4,6% більше, ніж на початок року (+37,5 млрд грн).
Будь ласка, зачекайте...
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30 липня 2025, 12:49 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4310480.html Бєня Каломойський опечалиться. От жалко пацана)))
«Сенсаційне рішення Лондонського суду: Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов програли справу "ПриватБанку" на суму майже $5 мільярдів»
В квітні 2019, Бєня думав, що переміг, коли посадив в крісло президента свого ланцюгового мопса Зе. Але помилився )
Десятилітня битва Порошенка, з 2015 року за те, щоб примусити мафіозі Коломойського повернути українцям вкрадені у них з рахунків Приват банку $5 млрд доларів - закінчилася перемогою Пороха!
Але до біса Бєню. Хохма в тому, що з цих вкрадених п'яти млрд. - $41 млн доларів Бєня тоді скинув в офшор Зеленському Володимиру Олександровичу )
Про Panama Papers, Вова, забули тільки твої бидло-виборці, а світ не забув. Упс )
Життя, Володенька, це як магазин ROSHEN, - в кінці обов'язково чекає касса!
І.Сімочкін» (С)
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
Воно пише, що з 2021 обороти зросли на 9%! А воно не вказує, що ціни зросли на 50%
Тобто зелень визнала, що обнищала народ України на 40%!