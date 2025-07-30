Касові обороти банків на чверть перевищили рівень 2021 року, – НБУ

За перші пів року клієнти принесли до кас українських банків 1,43 трлн грн, що на 9,2% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас обсяг видачі готівки зріс на 9,7% – до 1,47 трлн грн.

При цьому касові обороти зараз майже на чверть перевищують "довоєнний" рівень першого півріччя 2021 року, повідомляє пресслужба НБУ.

У Нацбанку пояснили це активізацією споживчого попиту та підвищенням зарплат і соціальних виплат. Водночас видача готівки збільшилася не лише через традиційний попит на розрахунки картками, а й через прагнення населення сформувати "подушку" на тлі невизначеності, пов’язаної з війною та загрозами повітряних атак, припускають в НБУ.

Найбільше готівки у першому півріччі банки видавали під час операцій:

за платіжними картками – 85% загального обсягу видач;

купівлі банками валюти у клієнтів – 5,2%;

підкріплення операторів поштового зв’язку – 3,4 %.

Головним джерелом надходження готівки до банків за вказаний період стала торговельна виручка (31,3 %), зарахування від карткових операцій (23,4 %), продаж іноземної валюти (16,3%) та надходження від послуг (13,6%).

У НБУ наголошують, що поточна динаміка свідчить про поступове відновлення економічної активності попри виклики повномасштабної війни.

Як повідомлялося, за даними НБУ, станом на 1 липня в обігу перебувало 859,9 млрд грн готівки, що 4,6% більше, ніж на початок року (+37,5 млрд грн).